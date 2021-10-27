https://ria.ru/20211027/ledniki-1756423310.html

Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников

Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников - РИА Новости, 27.10.2021

Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить конкретную дату Всемирного дня защиты РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:30

2021-10-27T09:30

2021-10-27T09:30

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ДУШАНБЕ, 27 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Таджикистан неоднократно призывал мировое сообщество создать специализированный "Международный фонд защиты ледников", в рамках которого мы вместе могли бы мобилизовать усилия и ресурсы для практических шагов по сохранению ледников – основного источника пресной воды. Еще раз предлагаю объявить 2025 год "Международным годом сохранения ледников" и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников", - сказал он в среду, выступая в ходе дискуссии высокого уровня ООН на тему "Осуществление действий в области климата".Президент сообщил, что "Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, с такими сложными географическими условиями, является одной из самых уязвимых стран мира перед процессом изменения климата". Ледники ускоренно тают, запасы водных ресурсов сокращаются опережающими темпами, сели, паводки, засухи и другие гидрометеорологические явления учащаются и наносят значительный урон экономике страны, подрывая тем самым усилия по достижению устойчивого развития.Он отметил, что вклад Таджикистана в глобальное потепление минимален, так как доля страны в глобальных объемах выбросов составляет всего 0,0003%. "Тем не менее, Таджикистан в рамках Парижского соглашения принял добровольное обязательство не превышать объемы выбросов парниковых газов от уровня 1990 года в пределах 80-90%. В случае оказания международной поддержки данная цифра может сократиться до 65-75% от базового показателя", - заявил Рахмон.Президент добавил, что Таджикистан намерен к 2050 году удвоить мощности по выработке "зелёной" энергии. "В настоящее время Таджикистан вырабатывает 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире по проценту производства и использования "зеленой" энергии. По мере возведения новых гидроэнергетических объектов наша страна поднимется на две позиции в этом рейтинге", - подчеркнул глава государства.По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Таджикистан недавно подготовил и представил в ООН обновленный вариант Определяемого вклада на национальном уровне по выбросам парниковых газов."Без необходимых ресурсов, то есть инвестиций, знаний и технологий, достижение поставленных задач может затянуться на долгие годы. Поэтому активное содействие международного сообщества в этом деле по-прежнему остаётся весьма актуальным вопросом для многих развивающихся стран", - добавил президент Таджикистана.

https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756421239.html

https://ria.ru/20210818/antarktida-1746207168.html

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в мире, оон, таджикистан, эмомали рахмон