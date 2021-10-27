https://ria.ru/20211027/ledniki-1756423310.html
Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников
Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников - РИА Новости, 27.10.2021
Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить конкретную дату Всемирного дня защиты РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:30
2021-10-27T09:30
2021-10-27T09:30
в мире
оон
таджикистан
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/109039/83/1090398318_0:12:5760:3252_1920x0_80_0_0_53ac8b9b0d5ad68fd836c859741430ea.jpg
ДУШАНБЕ, 27 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил ООН объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Таджикистан неоднократно призывал мировое сообщество создать специализированный "Международный фонд защиты ледников", в рамках которого мы вместе могли бы мобилизовать усилия и ресурсы для практических шагов по сохранению ледников – основного источника пресной воды. Еще раз предлагаю объявить 2025 год "Международным годом сохранения ледников" и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников", - сказал он в среду, выступая в ходе дискуссии высокого уровня ООН на тему "Осуществление действий в области климата".Президент сообщил, что "Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, с такими сложными географическими условиями, является одной из самых уязвимых стран мира перед процессом изменения климата". Ледники ускоренно тают, запасы водных ресурсов сокращаются опережающими темпами, сели, паводки, засухи и другие гидрометеорологические явления учащаются и наносят значительный урон экономике страны, подрывая тем самым усилия по достижению устойчивого развития.Он отметил, что вклад Таджикистана в глобальное потепление минимален, так как доля страны в глобальных объемах выбросов составляет всего 0,0003%. "Тем не менее, Таджикистан в рамках Парижского соглашения принял добровольное обязательство не превышать объемы выбросов парниковых газов от уровня 1990 года в пределах 80-90%. В случае оказания международной поддержки данная цифра может сократиться до 65-75% от базового показателя", - заявил Рахмон.Президент добавил, что Таджикистан намерен к 2050 году удвоить мощности по выработке "зелёной" энергии. "В настоящее время Таджикистан вырабатывает 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире по проценту производства и использования "зеленой" энергии. По мере возведения новых гидроэнергетических объектов наша страна поднимется на две позиции в этом рейтинге", - подчеркнул глава государства.По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Таджикистан недавно подготовил и представил в ООН обновленный вариант Определяемого вклада на национальном уровне по выбросам парниковых газов."Без необходимых ресурсов, то есть инвестиций, знаний и технологий, достижение поставленных задач может затянуться на долгие годы. Поэтому активное содействие международного сообщества в этом деле по-прежнему остаётся весьма актуальным вопросом для многих развивающихся стран", - добавил президент Таджикистана.
https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756421239.html
https://ria.ru/20210818/antarktida-1746207168.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/109039/83/1090398318_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_57a21c8f46cd04611f37922f91dc2448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, таджикистан, эмомали рахмон
Рахмон предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников
Глава Таджикистана предложил ООН объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников
ДУШАНБЕ, 27 окт – РИА Новости, Лидия Исамова.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
предложил ООН
объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Таджикистан неоднократно призывал мировое сообщество создать специализированный "Международный фонд защиты ледников", в рамках которого мы вместе могли бы мобилизовать усилия и ресурсы для практических шагов по сохранению ледников – основного источника пресной воды. Еще раз предлагаю объявить 2025 год "Международным годом сохранения ледников" и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников", - сказал он в среду, выступая в ходе дискуссии высокого уровня ООН на тему "Осуществление действий в области климата".
Президент сообщил, что "Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, с такими сложными географическими условиями, является одной из самых уязвимых стран мира перед процессом изменения климата". Ледники ускоренно тают, запасы водных ресурсов сокращаются опережающими темпами, сели, паводки, засухи и другие гидрометеорологические явления учащаются и наносят значительный урон экономике страны, подрывая тем самым усилия по достижению устойчивого развития.
"В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть, что непосредственное влияние изменения климата на водные ресурсы весьма очевиден, и этот вопрос должен быть в центре внимания всего мирового сообщества, особенно лидеров государств-членов ООН", - сказал президент Таджикистана.
Он отметил, что вклад Таджикистана
в глобальное потепление минимален, так как доля страны в глобальных объемах выбросов составляет всего 0,0003%. "Тем не менее, Таджикистан в рамках Парижского соглашения принял добровольное обязательство не превышать объемы выбросов парниковых газов от уровня 1990 года в пределах 80-90%. В случае оказания международной поддержки данная цифра может сократиться до 65-75% от базового показателя", - заявил Рахмон.
Президент добавил, что Таджикистан намерен к 2050 году удвоить мощности по выработке "зелёной" энергии. "В настоящее время Таджикистан вырабатывает 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире по проценту производства и использования "зеленой" энергии. По мере возведения новых гидроэнергетических объектов наша страна поднимется на две позиции в этом рейтинге", - подчеркнул глава государства.
По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Таджикистан недавно подготовил и представил в ООН обновленный вариант Определяемого вклада на национальном уровне по выбросам парниковых газов.
"Без необходимых ресурсов, то есть инвестиций, знаний и технологий, достижение поставленных задач может затянуться на долгие годы. Поэтому активное содействие международного сообщества в этом деле по-прежнему остаётся весьма актуальным вопросом для многих развивающихся стран", - добавил президент Таджикистана.