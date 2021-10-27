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Туризм
https://ria.ru/20211027/kuban-1756478033.html
Отели Кубани на ноябрьские выходные загружены на 70 процентов
Отели Кубани на ноябрьские выходные загружены на 70 процентов - РИА Новости, 27.10.2021
Отели Кубани на ноябрьские выходные загружены на 70 процентов
Гостиницы Краснодарского края в среднем загружены на 70 процентов на период длинных выходных, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:31
2021-10-27T19:31
туризм
краснодарский край
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
дмитрий горин
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Гостиницы Краснодарского края в среднем загружены на 70 процентов на период длинных выходных, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин."Отели Краснодарского края в среднем показывают загрузку 70 процентов. Она могла быть больше, до 90 процентов, если бы не было таких ограничений. Тогда как по Казани, по информации их отельеров, аннуляция составляет 40 процентов", — сказал Горин.По его словам, отказы и перебронирования касаются Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодарского края и Крыма. По информации туроператоров, новые продажи сократились из-за неопределенности о периоде действия локдаунов.Горин также отметил, что многие туристы не отменяют свои поездки, потому что изначально приобретали невозвратные тарифы. "Деньги по ним не возвращаются. И в этой ситуации туристы просто меняют классифицированные объекты размещения на апартаменты или квартиры", — указал он."В авиационном и железнодорожном транспорте QR-коды для покупки билетов и перелетов не требуются. Основные ограничения действуют на посещение ресторанов, музеев, заселение в гостиницу регионов.... И это существенно ограничивает путешествие для тех, кто не вакцинирован", — продолжил Горин.Ряд туроператоров, по словам вице-президента АТОР, отмечает, что будущие продажи, включая Новый год, сдерживает неясность. "По нашим оценкам, ситуация может измениться к середине ноября. Тогда появится определенность с требованиями, которые будут действовать при заселении в гостиницы на Новый год", — заключил Горин.
https://ria.ru/20211026/kody-1756395522.html
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краснодарский край, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, дмитрий горин, россия, праздники, новости - туризм
19:31 27.10.2021
 
Отели Кубани на ноябрьские выходные загружены на 70 процентов

АТОР: загрузка отелей Кубани во время ковидных каникул составляет 70 процентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Открытие сезона на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Гостиницы Краснодарского края в среднем загружены на 70 процентов на период длинных выходных, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Отели Краснодарского края в среднем показывают загрузку 70 процентов. Она могла быть больше, до 90 процентов, если бы не было таких ограничений. Тогда как по Казани, по информации их отельеров, аннуляция составляет 40 процентов", — сказал Горин.
По его словам, отказы и перебронирования касаются Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодарского края и Крыма. По информации туроператоров, новые продажи сократились из-за неопределенности о периоде действия локдаунов.
Горин также отметил, что многие туристы не отменяют свои поездки, потому что изначально приобретали невозвратные тарифы. "Деньги по ним не возвращаются. И в этой ситуации туристы просто меняют классифицированные объекты размещения на апартаменты или квартиры", — указал он.
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"В авиационном и железнодорожном транспорте QR-коды для покупки билетов и перелетов не требуются. Основные ограничения действуют на посещение ресторанов, музеев, заселение в гостиницу регионов.... И это существенно ограничивает путешествие для тех, кто не вакцинирован", — продолжил Горин.
Ряд туроператоров, по словам вице-президента АТОР, отмечает, что будущие продажи, включая Новый год, сдерживает неясность. "По нашим оценкам, ситуация может измениться к середине ноября. Тогда появится определенность с требованиями, которые будут действовать при заселении в гостиницы на Новый год", — заключил Горин.
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