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https://ria.ru/20211027/krym-1756458370.html
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, заявил, что это не что иное,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:21
2021-10-27T12:35
в мире
республика крым
дмитрий песков
владимир зеленский
амстердам
нидерланды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, заявил, что это не что иное, как заявление о территориальных притязаниях к РФ, они могут иметь негативные последствия.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные", - сказал Песков журналистам.
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республика крым
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в мире, республика крым, дмитрий песков, владимир зеленский, амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
12:21 27.10.2021 (обновлено: 12:35 27.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Песков: заявление Зеленского о Крыме может иметь негативные последствия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, заявил, что это не что иное, как заявление о территориальных притязаниях к РФ, они могут иметь негативные последствия.
Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.
"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные", - сказал Песков журналистам.
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В миреРеспублика КрымДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийАмстердамНидерландыСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
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