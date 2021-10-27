https://ria.ru/20211027/krym-1756458370.html

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, заявил, что это не что иное,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:21

2021-10-27T12:21

2021-10-27T12:35

в мире

республика крым

дмитрий песков

владимир зеленский

амстердам

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, заявил, что это не что иное, как заявление о территориальных притязаниях к РФ, они могут иметь негативные последствия.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211027/zoloto-1756441420.html

республика крым

амстердам

нидерланды

россия

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в мире, республика крым, дмитрий песков, владимир зеленский, амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия