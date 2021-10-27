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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/krym-1756438525.html
В Крыму отказались от идеи отгородиться блокпостами по примеру Севастополя
В Крыму отказались от идеи отгородиться блокпостами по примеру Севастополя - РИА Новости, 27.10.2021
В Крыму отказались от идеи отгородиться блокпостами по примеру Севастополя
Власти Крыма не намерены вводит контрольные блокпосты по примеру Севастополя для проверки на коронавирус, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:07
2021-10-27T11:33
распространение коронавируса
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Власти Крыма не намерены вводит контрольные блокпосты по примеру Севастополя для проверки на коронавирус, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов."Локдауна не будет. Я увидел, что коллеги из Севастополя - и на выезд они проверяют. Я намерение севастопольцев отгораживаться не вижу, и таких действий (в Крыму - ред.) предпринято не будет", - сказал Аксенов.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил установить пункты контроля на въезде в город с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом.Во вторник на оперативном штабе в Севастополе было принято решение также организовать проверку указанных документов не только на въезд, но и на выезд из Севастополя. Поверка будет производиться на пяти блокпостах на всех дорогах, ведущих в Севастополь из Крыма, а также на железнодорожном вокзале.
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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии
11:07 27.10.2021 (обновлено: 11:33 27.10.2021)
 
В Крыму отказались от идеи отгородиться блокпостами по примеру Севастополя

В Крыму не будут отгораживаться блокпостами по примеру Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Власти Крыма не намерены вводит контрольные блокпосты по примеру Севастополя для проверки на коронавирус, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Локдауна не будет. Я увидел, что коллеги из Севастополя - и на выезд они проверяют. Я намерение севастопольцев отгораживаться не вижу, и таких действий (в Крыму - ред.) предпринято не будет", - сказал Аксенов.
Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил установить пункты контроля на въезде в город с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом.
Во вторник на оперативном штабе в Севастополе было принято решение также организовать проверку указанных документов не только на въезд, но и на выезд из Севастополя. Поверка будет производиться на пяти блокпостах на всех дорогах, ведущих в Севастополь из Крыма, а также на железнодорожном вокзале.
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