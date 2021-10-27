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Байден обрушился с критикой на Трампа
Байден обрушился с критикой на Трампа - РИА Новости, 27.10.2021
Байден обрушился с критикой на Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:28
2021-10-27T04:28
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике.Байден обрушился с критикой на своего предшественника на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния от Демократической партии Терри Маколиффа. Его соперника-республиканца Гленна Янгкина президент назвал "прислужником" Трампа, который стесняется этой связи.Он повторил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при Байдене - уже больше 190 миллионов."Вот это мне особенно нравится. Трамп любит хвастать, что лучший индикатор экономической ситуации - это фондовый рынок. Я никогда так не считал... Но посмотрите на фондовый рынок сейчас, он вряд ли когда-то был (выше)", - сказал Байден. Он припомнил предшественнику штурм Капитолия его сторонниками, которые пытались сорвать утверждение конгрессом итогов президентских выборов. "Для Дональда Трампа восстание - это не нападение на Капитолий. Нет, для Трампа восстанием стали выборы 3 ноября", - заявил Байден.На митинге в городе Арлингтоне, который соседствует с американской столицей Вашингтоном, он предупредил, что в случае победы республиканца штат ждут запреты "прогрессивной литературы", а права женщин на прерывание беременности окажутся под угрозой.Выборы губернатора Виргинии назначены на 2 ноября. Политологи собираются по их итогам судить о расстановке сил в США в преддверии новых общенациональных кампаний. В опросах Маколифф, который уже возглавлял штат в 2014-2018 годах, идет вровень с Янгкином - бизнесменом, пробующим свои силы в политике.
https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп
04:28 27.10.2021
 
Байден обрушился с критикой на Трампа

Президент США Байден заявил, что лучше Трампа борется с коронавирусом

© AP Photo / Julio CortezПрезидент США Байден
Президент США Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике.
Байден обрушился с критикой на своего предшественника на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния от Демократической партии Терри Маколиффа. Его соперника-республиканца Гленна Янгкина президент назвал "прислужником" Трампа, который стесняется этой связи.
"Он поддерживает дурные идеи и плохой послужной список Дональда Трампа. Дональд Трамп - единственный президент со времен Герберта Гувера в 1930-х годах, за четыре года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано. А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период", - похвастал Байден, чьи рейтинги падают рекордными темпами.
Он повторил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при Байдене - уже больше 190 миллионов.
"Вот это мне особенно нравится. Трамп любит хвастать, что лучший индикатор экономической ситуации - это фондовый рынок. Я никогда так не считал... Но посмотрите на фондовый рынок сейчас, он вряд ли когда-то был (выше)", - сказал Байден. Он припомнил предшественнику штурм Капитолия его сторонниками, которые пытались сорвать утверждение конгрессом итогов президентских выборов. "Для Дональда Трампа восстание - это не нападение на Капитолий. Нет, для Трампа восстанием стали выборы 3 ноября", - заявил Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 04:37
Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
На митинге в городе Арлингтоне, который соседствует с американской столицей Вашингтоном, он предупредил, что в случае победы республиканца штат ждут запреты "прогрессивной литературы", а права женщин на прерывание беременности окажутся под угрозой.
Выборы губернатора Виргинии назначены на 2 ноября. Политологи собираются по их итогам судить о расстановке сил в США в преддверии новых общенациональных кампаний. В опросах Маколифф, который уже возглавлял штат в 2014-2018 годах, идет вровень с Янгкином - бизнесменом, пробующим свои силы в политике.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 00:52
Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденДональд Трамп
 
 
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