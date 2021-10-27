https://ria.ru/20211027/kritika-1756412601.html

Байден обрушился с критикой на Трампа

Байден обрушился с критикой на Трампа - РИА Новости, 27.10.2021

Байден обрушился с критикой на Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T04:28

2021-10-27T04:28

2021-10-27T04:28

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике.Байден обрушился с критикой на своего предшественника на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния от Демократической партии Терри Маколиффа. Его соперника-республиканца Гленна Янгкина президент назвал "прислужником" Трампа, который стесняется этой связи.Он повторил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при Байдене - уже больше 190 миллионов."Вот это мне особенно нравится. Трамп любит хвастать, что лучший индикатор экономической ситуации - это фондовый рынок. Я никогда так не считал... Но посмотрите на фондовый рынок сейчас, он вряд ли когда-то был (выше)", - сказал Байден. Он припомнил предшественнику штурм Капитолия его сторонниками, которые пытались сорвать утверждение конгрессом итогов президентских выборов. "Для Дональда Трампа восстание - это не нападение на Капитолий. Нет, для Трампа восстанием стали выборы 3 ноября", - заявил Байден.На митинге в городе Арлингтоне, который соседствует с американской столицей Вашингтоном, он предупредил, что в случае победы республиканца штат ждут запреты "прогрессивной литературы", а права женщин на прерывание беременности окажутся под угрозой.Выборы губернатора Виргинии назначены на 2 ноября. Политологи собираются по их итогам судить о расстановке сил в США в преддверии новых общенациональных кампаний. В опросах Маколифф, который уже возглавлял штат в 2014-2018 годах, идет вровень с Янгкином - бизнесменом, пробующим свои силы в политике.

https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html

https://ria.ru/20211009/tramp-1753776216.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп