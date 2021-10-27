https://ria.ru/20211027/kriptovalyuta-1756420701.html
Брокер назвал причины популярности криптовалюты
Брокер назвал причины популярности криптовалюты - РИА Новости, 27.10.2021
Брокер назвал причины популярности криптовалюты
Интерес к рынку криптоактивов вызывают три основные причины: криптовалюта снижает зависимость от традиционных банковских институтов, хеджирует риски инфляции, а РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:08
2021-10-27T09:08
2021-10-27T09:08
экономика
артем моисеев
j2tx
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интерес к рынку криптоактивов вызывают три основные причины: криптовалюта снижает зависимость от традиционных банковских институтов, хеджирует риски инфляции, а также является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев."Криптовалюта — это финансовая инновация, снижающая зависимость от традиционных банковских институтов. Сейчас все расчеты, например, в долларах проходят через корреспондентские счета американских банков, а децентрализованная система убирает всех посредников и в итоге минимизирует издержки транзакций", - говорит Моисеев.Кроме того, из-за ограниченного майнинга криптовалюта выступает хеджирующим инструментом против инфляции. Эксперт подчеркивает, что на фоне наибольшей в истории необеспеченной эмиссии центральных банков в 2020-2021 годах (прирост около 25% от всей денежной массы) система блокчейна выглядит единственным "спасательным кругом".Моисеев также отметил, что криптовалютный рынок находится в ранней стадии развития, что привлекает спекулянтов."Криптовалюты набирают все большую популярность в мире. Все вышеперечисленные факторы будут и дальше оказывать положительное влияние на рост котировок. А благодаря, например, количественному смягчению центральных банков, вероятно, мы еще не раз увидим рекордные цены на биткоин", - делает вывод эксперт.
https://ria.ru/20211025/valyuta-1755903058.html
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экономика, артем моисеев, j2tx
Брокер назвал причины популярности криптовалюты
Глава J2TX Моисеев назвал три причины популярности криптовалюты
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Интерес к рынку криптоактивов вызывают три основные причины: криптовалюта снижает зависимость от традиционных банковских институтов, хеджирует риски инфляции, а также является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев
.
"Криптовалюта — это финансовая инновация, снижающая зависимость от традиционных банковских институтов. Сейчас все расчеты, например, в долларах проходят через корреспондентские счета американских банков, а децентрализованная система убирает всех посредников и в итоге минимизирует издержки транзакций", - говорит Моисеев.
Кроме того, из-за ограниченного майнинга криптовалюта выступает хеджирующим инструментом против инфляции. Эксперт подчеркивает, что на фоне наибольшей в истории необеспеченной эмиссии центральных банков в 2020-2021 годах (прирост около 25% от всей денежной массы) система блокчейна выглядит единственным "спасательным кругом".
Моисеев также отметил, что криптовалютный рынок находится в ранней стадии развития, что привлекает спекулянтов.
"Криптовалюты набирают все большую популярность в мире. Все вышеперечисленные факторы будут и дальше оказывать положительное влияние на рост котировок. А благодаря, например, количественному смягчению центральных банков, вероятно, мы еще не раз увидим рекордные цены на биткоин", - делает вывод эксперт.