https://ria.ru/20211027/krasnoyarsk-1756417405.html

Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов

Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов - РИА Новости, 27.10.2021

Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов

Полиция Красноярска проверяет информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами на улице города, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:03

2021-10-27T08:03

2021-10-27T08:03

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами на улице города, сообщает пресс-служба управления МВД Красноярского края.Ранее на сайте местного канала ТВК был размещен материал о нападении на его журналистов двух человек – мужчины и женщины. На кадрах видео запечатлен красный Merсedes, который проезжает на перекрытую часть дороги. После того, как съемочная группа сняла автомобиль на видеокамеру, из него вышли мужчина и женщина и грубо спросили, зачем журналисты производят съемку. Мужчина при этом утверждал, что "это наше место". Также он пытался прорваться к оператору, но путь ему преграждала корреспондент канала."По факту публикации в СМИ информации о конфликте между журналистами одного из красноярских телеканалов и гражданами сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициирована проверка", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что устанавливаются обстоятельства случившегося, а также участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20210518/napadenie-1732851369.html

https://rsport.ria.ru/20211020/spartak-1755495644.html

красноярск

красноярский край

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2021

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происшествия, красноярск, красноярский край