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Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов
Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов - РИА Новости, 27.10.2021
Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов
Полиция Красноярска проверяет информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами на улице города, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:03
2021-10-27T08:03
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами на улице города, сообщает пресс-служба управления МВД Красноярского края.Ранее на сайте местного канала ТВК был размещен материал о нападении на его журналистов двух человек – мужчины и женщины. На кадрах видео запечатлен красный Merсedes, который проезжает на перекрытую часть дороги. После того, как съемочная группа сняла автомобиль на видеокамеру, из него вышли мужчина и женщина и грубо спросили, зачем журналисты производят съемку. Мужчина при этом утверждал, что "это наше место". Также он пытался прорваться к оператору, но путь ему преграждала корреспондент канала."По факту публикации в СМИ информации о конфликте между журналистами одного из красноярских телеканалов и гражданами сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициирована проверка", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что устанавливаются обстоятельства случившегося, а также участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20210518/napadenie-1732851369.html
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происшествия, красноярск, красноярский край
08:03 27.10.2021
 
Полиция в Красноярске проверит информацию СМИ о нападении на журналистов

В Красноярске проверят информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию СМИ о конфликте между журналистами и двумя гражданами на улице города, сообщает пресс-служба управления МВД Красноярского края.
Ранее на сайте местного канала ТВК был размещен материал о нападении на его журналистов двух человек – мужчины и женщины. На кадрах видео запечатлен красный Merсedes, который проезжает на перекрытую часть дороги. После того, как съемочная группа сняла автомобиль на видеокамеру, из него вышли мужчина и женщина и грубо спросили, зачем журналисты производят съемку. Мужчина при этом утверждал, что "это наше место". Также он пытался прорваться к оператору, но путь ему преграждала корреспондент канала.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"По факту публикации в СМИ информации о конфликте между журналистами одного из красноярских телеканалов и гражданами сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициирована проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что устанавливаются обстоятельства случившегося, а также участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
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Опубликовано видео нападения на журналиста после матча "Спартака"
 
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