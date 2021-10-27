https://ria.ru/20211027/kozerog-1756474287.html

Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога

Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога - РИА Новости, 27.10.2021

Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное - козерога - после резонансных фото и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:28

2021-10-27T13:28

2021-10-27T15:02

общество

республика алтай

олег хорохордин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756496022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72b8c431cec9b9ec99272417e45fef45.jpg

БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное - козерога - после резонансных фото и видео в соцсетях, проверку начали сотрудники местных МВД и СУСК, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом за последние семь лет число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Глава региона выступил против добычи животных, которых многие наши жители считают священными", - рассказал Максимов.Кроме того, Хорохордин оценил моральный аспект, он считает, что не стоит публиковать вызывающие фото и видеозапись стрельбы в социальных сетях."На данный момент известно, что проверку уже проводят представители СУСК и МВД", - уточнил Максимов.Видео убийства козерога и фото с тушей животного опубликовала в соцсетях московская туристка, которая приехала отдохнуть на Алтай.

https://ria.ru/20191228/1562957746.html

https://ria.ru/20211023/barsy-1755784152.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Скандальные кадры охоты на алтайского козерога Глава Алтая призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога после появления в соцсетях кадров с тушей животного. Об этом заявили в правительстве республики. «Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в два с половиной раза. Прошу правоохранительные органы проверить законность охоты», — сказал Олег Хорохордин. «Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если всё это законно и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?» — добавил он 2021-10-27T13:28 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, олег хорохордин