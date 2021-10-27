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Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога
Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное - козерога - после резонансных фото и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:28
2021-10-27T15:02
общество
республика алтай
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное - козерога - после резонансных фото и видео в соцсетях, проверку начали сотрудники местных МВД и СУСК, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом за последние семь лет число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Глава региона выступил против добычи животных, которых многие наши жители считают священными", - рассказал Максимов.Кроме того, Хорохордин оценил моральный аспект, он считает, что не стоит публиковать вызывающие фото и видеозапись стрельбы в социальных сетях."На данный момент известно, что проверку уже проводят представители СУСК и МВД", - уточнил Максимов.Видео убийства козерога и фото с тушей животного опубликовала в соцсетях московская туристка, которая приехала отдохнуть на Алтай.
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Скандальные кадры охоты на алтайского козерога
Глава Алтая призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога после появления в соцсетях кадров с тушей животного. Об этом заявили в правительстве республики. «Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в два с половиной раза. Прошу правоохранительные органы проверить законность охоты», — сказал Олег Хорохордин. «Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если всё это законно и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?» — добавил он
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общество, республика алтай, олег хорохордин
13:28 27.10.2021 (обновлено: 15:02 27.10.2021)
 
Глава Горного Алтая поручил проверить законность охоты на козерога

В Горном Алтае проверят законность охоты на священного для местных жителей козерога

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное - козерога - после резонансных фото и видео в соцсетях, проверку начали сотрудники местных МВД и СУСК, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом за последние семь лет число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Глава региона выступил против добычи животных, которых многие наши жители считают священными", - рассказал Максимов.
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Кроме того, Хорохордин оценил моральный аспект, он считает, что не стоит публиковать вызывающие фото и видеозапись стрельбы в социальных сетях.
"На данный момент известно, что проверку уже проводят представители СУСК и МВД", - уточнил Максимов.
Видео убийства козерога и фото с тушей животного опубликовала в соцсетях московская туристка, которая приехала отдохнуть на Алтай.
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ОбществоРеспублика АлтайОлег Хорохордин
 
 
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