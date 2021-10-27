03:30 27.10.2021 (обновлено: 05:16 27.10.2021)
Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
Экс-губернатор Томска Кресс рассказал, что ела Меркель во время визита в город в 2006 году
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАнгела Меркель и президент России Владимир Путин во время ужина в ресторане - трактире "Вечный зов" в Томске.
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Ангеле Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления на пост канцлера Германии посещала Томск, понравились котлеты из медвежатины, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.
Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Также он поручил Меркель исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника. Сколько времени Меркель еще будет руководить кабмином, зависит от хода переговоров партий о формировании коалиции. Участники возможной будущей коалиции рассчитывают, что закончат переговоры к концу ноября, а новый канцлер — социал-демократ Олаф Шольц — будет назначен до 12 декабря.
Меркель в сопровождении правительственной делегации Германии 26-27 апреля 2006 года находилась в Томске. Это был ее второй визит в Россию после официального вступления в должность. Канцлер с президентом Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.
"Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Ей (Меркель – ред.) очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", - рассказал Кресс.
В Томске, по его словам, не ожидали, что канцлер окажется простым и дружелюбным человеком. "Года через два в один из наших приездов в Германию наш посол Владимир Котенев организовал встречу, и Меркель принимала нашу делегацию Томской области в своей резиденции. Живо интересовалась, как и что. В качестве презента мы дарили нашу продукцию – сушеные белые грибы, и мы поняли, что ей (Меркель – ред.) и не только ей очень понравилось, и мы понемножку их снабжали", - отметил экс-губернатор.
Кресс заявил, что это время было "пиком расцвета Томска", город узнали во всем мире.