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Российские приборы фиксируют вспышки в далеких галактиках
Российские приборы фиксируют вспышки в далеких галактиках - РИА Новости, 27.10.2021
Российские приборы фиксируют вспышки в далеких галактиках
Разработанный российскими учёными прибор, установленный на европейско-японском зонде BepiColombo, присоединился к международной программе по локализации... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:17
2021-10-27T15:18
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
земля
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разработанный российскими учёными прибор, установленный на европейско-японском зонде BepiColombo, присоединился к международной программе по локализации космических гамма-всплесков InterPlanetary Network, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института космических исследований.Происхождение космических гамма-всплесков ученым неизвестно, они исходят от источников на расстояниях вплоть до миллиардов световых лет. Положение вспыхнувших источников определяется по относительному запаздыванию регистрации всплесков космическими детекторами в разных точках Солнечной системы. Во время таких вспышек, которые связывают с взрывом сверхновых, нейтронных звезд или их захватом черными дырами, выбрасывается столько энергии, сколько Солнце генерировало бы десятки миллиардов лет."В программе InterPlanetary Network на сегодняшний день участвуют шесть приборов на бортах различных космических аппаратов. Только два из них находятся на межпланетном расстоянии от Земли: МГНС на орбите перелета к Меркурию и ХЕНД на борту марсианского спутника NASA "Марс Одиссей" (Mars Odyssey). Оба прибора были созданы в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН", - сообщили в пресс-службе.За первые несколько дней участия прибора МГНС в программе было установлено положение двух гамма-всплесков.МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) предназначен для изучения элементного состава поверхности и полярных областей Меркурия. Изучение космических гамма-всплесков, а также солнечных вспышек — его дополнительные задачи.BepiColombo прибудет к Меркурию в конце 2025 года.
https://ria.ru/20211014/sputniki-1754539703.html
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российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, земля
15:17 27.10.2021 (обновлено: 15:18 27.10.2021)
 
Российские приборы фиксируют вспышки в далеких галактиках

Российский прибор присоединился к программе по локализации космических гамма-всплесков

© NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)Галактика GAL-CLUS-022058s снятая телескопом Hubble
Галактика GAL-CLUS-022058s снятая телескопом Hubble
© NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разработанный российскими учёными прибор, установленный на европейско-японском зонде BepiColombo, присоединился к международной программе по локализации космических гамма-всплесков InterPlanetary Network, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института космических исследований.
Происхождение космических гамма-всплесков ученым неизвестно, они исходят от источников на расстояниях вплоть до миллиардов световых лет. Положение вспыхнувших источников определяется по относительному запаздыванию регистрации всплесков космическими детекторами в разных точках Солнечной системы. Во время таких вспышек, которые связывают с взрывом сверхновых, нейтронных звезд или их захватом черными дырами, выбрасывается столько энергии, сколько Солнце генерировало бы десятки миллиардов лет.
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"В программе InterPlanetary Network на сегодняшний день участвуют шесть приборов на бортах различных космических аппаратов. Только два из них находятся на межпланетном расстоянии от Земли: МГНС на орбите перелета к Меркурию и ХЕНД на борту марсианского спутника NASA "Марс Одиссей" (Mars Odyssey). Оба прибора были созданы в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН", - сообщили в пресс-службе.
За первые несколько дней участия прибора МГНС в программе было установлено положение двух гамма-всплесков.
МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) предназначен для изучения элементного состава поверхности и полярных областей Меркурия. Изучение космических гамма-всплесков, а также солнечных вспышек — его дополнительные задачи.
BepiColombo прибудет к Меркурию в конце 2025 года.
 
Российская академия наукИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаЗемля
 
 
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