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Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:35
2021-10-27T19:35
2021-10-27T19:38
распространение коронавируса
татьяна голикова
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом."Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я - 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции", - сказала она на совещании с регионами.Голикова отметила, что по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
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РИА Новости
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татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:35 27.10.2021 (обновлено: 19:38 27.10.2021)
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель