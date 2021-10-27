https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756570648.html

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 за последние шесть недель

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:35

2021-10-27T19:35

2021-10-27T19:38

распространение коронавируса

татьяна голикова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом."Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я - 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции", - сказала она на совещании с регионами.Голикова отметила, что по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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