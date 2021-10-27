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Распространение коронавируса
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В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:39
2021-10-27T16:59
коронавирус в россии
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин."Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть", — сказал специалист, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российское общество "знание", коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, владимир гущин
16:39 27.10.2021 (обновлено: 16:59 27.10.2021)
 
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19

Центр Гамалеи: перенесшие COVID-19 болеют повторно так же тяжело, если не привились

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
"Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть", — сказал специалист, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Российское общество "Знание"Коронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Владимир Гущин
 
 
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