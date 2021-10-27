https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756524787.html

В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19

В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19

Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:39

2021-10-27T16:39

2021-10-27T16:59

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин."Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть", — сказал специалист, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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2021

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