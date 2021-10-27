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В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:39
2021-10-27T16:39
2021-10-27T16:59
коронавирус в россии
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коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты в 70 процентах случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин."Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть", — сказал специалист, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российское общество "знание", коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, владимир гущин
16:39 27.10.2021 (обновлено: 16:59 27.10.2021)
В Центре Гамалеи рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
Центр Гамалеи: перенесшие COVID-19 болеют повторно так же тяжело, если не привились