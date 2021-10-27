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Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:13
2021-10-27T13:13
2021-10-27T13:33
общество
распространение коронавируса
вакцинация
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из документа.В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных."В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в документе.В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах."Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.
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общество, вакцинация, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:13 27.10.2021 (обновлено: 13:33 27.10.2021)
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
Минтруд направил рекомендации по предоставлению двух выходных при вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из документа.
В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина
по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных.
"В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в документе.
В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах.
"Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.