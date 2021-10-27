https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html

Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19

Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19

Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:13

2021-10-27T13:13

2021-10-27T13:33

общество

распространение коронавируса

вакцинация

владимир путин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из документа.В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных."В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в документе.В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах."Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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