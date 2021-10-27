Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:13
2021-10-27T13:33
общество
распространение коронавируса
вакцинация
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из документа.В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных."В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в документе.В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах."Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вакцинация, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:13 27.10.2021 (обновлено: 13:33 27.10.2021)
 
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19

Минтруд направил рекомендации по предоставлению двух выходных при вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из документа.
В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
"В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в документе.
В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах.
"Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.
Опрос
Вы соблюдаете на работе антиковидные меры?
Проголосовали:
24 октября, 09:24
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВладимир ПутинМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных