https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756447126.html
В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек
В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек
Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:38
2021-10-27T11:38
2021-10-27T11:38
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1123 смерти: Москва - 91, Санкт-Петербург - 74", - говорится в сообщении.За весь период по России умерли 233 898 человек.
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756445586.html
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В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек
В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74