https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756447126.html

В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек

В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек - РИА Новости, 27.10.2021

В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек

Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:38

2021-10-27T11:38

2021-10-27T11:38

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1123 смерти: Москва - 91, Санкт-Петербург - 74", - говорится в сообщении.За весь период по России умерли 233 898 человек.

https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756445586.html

санкт-петербург

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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