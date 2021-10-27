https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756445696.html

В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.10.2021

В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070227_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e8c58cb9dea4981a3ad37c0f3c0fda91.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5789, 2. Санкт-Петербург - 2913, 3. Московская область - 2670", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - 16.

магаданская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии