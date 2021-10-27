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В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
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общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5789, 2. Санкт-Петербург - 2913, 3. Московская область - 2670", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - 16.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5789 новых случаев заражения коронавирусом