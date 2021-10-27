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Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи
Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи - РИА Новости, 27.10.2021
Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи
Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:50
2021-10-27T12:50
в мире
япония
южная корея
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мун чжэ ин
хон нам ги
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён."Что касается экономического сотрудничества, то в третьем квартале текущего года двусторонняя торговля выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также практическое сотрудничество в области судостроения, инфраструктуры, медицины и здравоохранения и других секторов промышленности, намеченных в концепции "Девяти мостов", поступательно продвигается", - сказал дипломат на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Девять мостов" сотрудничества – инициатива южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, высказанная им во время третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года. Она предполагает развитие экономического сотрудничества с РФ в девяти приоритетных областях, к которым Сеул относит природный газ, железные дороги, портовую инфраструктуру, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и создание рабочих мест.Во время визита Мун Чжэ Ина в Москву в июне 2018 года была достигнута договоренность о формировании совместной инновационной платформы, которая позволила бы объединить передовые производственные технологии Южной Кореи и российские фундаментальные разработки. Необходимость активизации сотрудничества в этой сфере стала очевидной после усиления Японией экспортного контроля за поставками Сеулу ряда стратегических материалов, необходимых для производства полупроводников, экспорт которых приносит Южной Корее более 20% валютных поступлений. Вскоре после этого южнокорейский вице-премьер Хон Нам Ги объявил о планах создать российско-корейский фонд для инвестиций новые материалы, компоненты и оборудование объемом 1 миллиард долларов.
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в мире, япония, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мун чжэ ин, хон нам ги, россия
12:50 27.10.2021
 
Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи

Глава МИД Южной Кореи: двусторонняя торговля Москвы и Сеула выросла на 47%

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён.
"Что касается экономического сотрудничества, то в третьем квартале текущего года двусторонняя торговля выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также практическое сотрудничество в области судостроения, инфраструктуры, медицины и здравоохранения и других секторов промышленности, намеченных в концепции "Девяти мостов", поступательно продвигается", - сказал дипломат на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Девять мостов" сотрудничества – инициатива южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, высказанная им во время третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года. Она предполагает развитие экономического сотрудничества с РФ в девяти приоритетных областях, к которым Сеул относит природный газ, железные дороги, портовую инфраструктуру, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и создание рабочих мест.
Во время визита Мун Чжэ Ина в Москву в июне 2018 года была достигнута договоренность о формировании совместной инновационной платформы, которая позволила бы объединить передовые производственные технологии Южной Кореи и российские фундаментальные разработки. Необходимость активизации сотрудничества в этой сфере стала очевидной после усиления Японией экспортного контроля за поставками Сеулу ряда стратегических материалов, необходимых для производства полупроводников, экспорт которых приносит Южной Корее более 20% валютных поступлений. Вскоре после этого южнокорейский вице-премьер Хон Нам Ги объявил о планах создать российско-корейский фонд для инвестиций новые материалы, компоненты и оборудование объемом 1 миллиард долларов.
 
В миреЯпонияЮжная КореяМИД Южной КореиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мун Чжэ ИнХон Нам ГиРоссия
 
 
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