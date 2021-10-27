Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи
Глава МИД Южной Кореи: двусторонняя торговля Москвы и Сеула выросла на 47%
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён.
"Что касается экономического сотрудничества, то в третьем квартале текущего года двусторонняя торговля выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также практическое сотрудничество в области судостроения, инфраструктуры, медицины и здравоохранения и других секторов промышленности, намеченных в концепции "Девяти мостов", поступательно продвигается", - сказал дипломат на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Девять мостов" сотрудничества – инициатива южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, высказанная им во время третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года. Она предполагает развитие экономического сотрудничества с РФ в девяти приоритетных областях, к которым Сеул относит природный газ, железные дороги, портовую инфраструктуру, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и создание рабочих мест.
Во время визита Мун Чжэ Ина в Москву в июне 2018 года была достигнута договоренность о формировании совместной инновационной платформы, которая позволила бы объединить передовые производственные технологии Южной Кореи и российские фундаментальные разработки. Необходимость активизации сотрудничества в этой сфере стала очевидной после усиления Японией экспортного контроля за поставками Сеулу ряда стратегических материалов, необходимых для производства полупроводников, экспорт которых приносит Южной Корее более 20% валютных поступлений. Вскоре после этого южнокорейский вице-премьер Хон Нам Ги объявил о планах создать российско-корейский фонд для инвестиций новые материалы, компоненты и оборудование объемом 1 миллиард долларов.