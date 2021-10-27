https://ria.ru/20211027/koreya-1756465803.html

Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи

Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи - РИА Новости, 27.10.2021

Сотрудничество Сеула и Москвы успешно продвигается, заявил МИД Южной Кореи

Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:50

2021-10-27T12:50

2021-10-27T12:50

в мире

япония

южная корея

мид южной кореи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мун чжэ ин

хон нам ги

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Сеула в рамках концепции "Девяти мостов" успешно продвигается, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён."Что касается экономического сотрудничества, то в третьем квартале текущего года двусторонняя торговля выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также практическое сотрудничество в области судостроения, инфраструктуры, медицины и здравоохранения и других секторов промышленности, намеченных в концепции "Девяти мостов", поступательно продвигается", - сказал дипломат на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Девять мостов" сотрудничества – инициатива южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, высказанная им во время третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года. Она предполагает развитие экономического сотрудничества с РФ в девяти приоритетных областях, к которым Сеул относит природный газ, железные дороги, портовую инфраструктуру, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и создание рабочих мест.Во время визита Мун Чжэ Ина в Москву в июне 2018 года была достигнута договоренность о формировании совместной инновационной платформы, которая позволила бы объединить передовые производственные технологии Южной Кореи и российские фундаментальные разработки. Необходимость активизации сотрудничества в этой сфере стала очевидной после усиления Японией экспортного контроля за поставками Сеулу ряда стратегических материалов, необходимых для производства полупроводников, экспорт которых приносит Южной Корее более 20% валютных поступлений. Вскоре после этого южнокорейский вице-премьер Хон Нам Ги объявил о планах создать российско-корейский фонд для инвестиций новые материалы, компоненты и оборудование объемом 1 миллиард долларов.

https://ria.ru/20210329/koreya-1603337431.html

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южная корея

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в мире, япония, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мун чжэ ин, хон нам ги, россия