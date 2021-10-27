https://ria.ru/20211027/kontrabanda-1756436912.html

В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай - РИА Новости, 27.10.2021

В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

Контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей выявили в Хабаровске, возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:00

2021-10-27T11:00

2021-10-27T11:07

происшествия

хабаровск

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей выявили в Хабаровске, возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ФТС России."Контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей выявили сотрудники ГУБК ФТС России совместно с Хабаровской таможней", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. Предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов. При обысках в местах проживания членов группировки изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний."Возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211001/kontrabanda-1752704103.html

https://ria.ru/20210924/narkotiki-1751567268.html

хабаровск

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия