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В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай
В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай - РИА Новости, 27.10.2021
В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай
Контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей выявили в Хабаровске, возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:00
2021-10-27T11:07
происшествия
хабаровск
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей выявили в Хабаровске, возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ФТС России."Контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей выявили сотрудники ГУБК ФТС России совместно с Хабаровской таможней", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. Предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов. При обысках в местах проживания членов группировки изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний."Возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211001/kontrabanda-1752704103.html
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
11:00 27.10.2021 (обновлено: 11:07 27.10.2021)
 
В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в КНР на 3,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПиломатериалы
Пиломатериалы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей выявили в Хабаровске, возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей выявили сотрудники ГУБК ФТС России совместно с Хабаровской таможней", - говорится в сообщении.
Военный тягач МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:45
В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров
По данным ведомства, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. Предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов. При обысках в местах проживания членов группировки изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.
"Возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:46
ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию
 
ПроисшествияХабаровскКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
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