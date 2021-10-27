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Тоннель из деревьев и дорога чародеев: самые красивые пейзажные фото
Тоннель из деревьев и дорога чародеев: самые красивые пейзажные фото - РИА Новости, 27.10.2021
Тоннель из деревьев и дорога чародеев: самые красивые пейзажные фото
Стали известны победители конкурса UK Landscape Photographer of the Year 2021. Профессиональные фотографы и любители представили на суд жюри завораживающие... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:14
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фото
природа
фотография
ливерпуль
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Стали известны победители конкурса UK Landscape Photographer of the Year 2021. Профессиональные фотографы и любители представили на суд жюри завораживающие пейзажи. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, природа, фотография, ливерпуль, великобритания, западный суссекс
17:14 27.10.2021 (обновлено: 18:09 27.10.2021)
 

Тоннель из деревьев и дорога чародеев: самые красивые пейзажные фото

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Стали известны победители конкурса UK Landscape Photographer of the Year 2021. Профессиональные фотографы и любители представили на суд жюри завораживающие пейзажи. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Mara Leite / Landscape Photographer of the Year

Победу в конкурсе жюри присудило Маре Лейте (Mara Leite) за ее великолепную композицию "Утро в деревне". Фото сделано на пешеходной тропе Милл-лейн в Халнакере.

Работа фотографа Mara Leite Morning at Countryside, занявшая первое место в категории Landscape Photographer of the Year в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
1 из 15

Победу в конкурсе жюри присудило Маре Лейте (Mara Leite) за ее великолепную композицию "Утро в деревне". Фото сделано на пешеходной тропе Милл-лейн в Халнакере.

© Фото : Mara Leite / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Mark Amphlett / Landscape Photographer of the Year

"Из темноты". В категории "Историческая Британия" победил Марк Амфлетт (Mark Amphlett).

Работа фотографа Mark Amphlett Out of the Darkness, занявшая первое место в категории Historic Britain в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
2 из 15

"Из темноты". В категории "Историческая Британия" победил Марк Амфлетт (Mark Amphlett).

© Фото : Mark Amphlett / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Itay Kaplan / Landscape Photographer of the Year

"Пойманный посередине" Итали Каплана (Itay Kaplan) завоевал второе место в категории "Ночные пейзажи".

Работа фотографа Itay Kaplan Runner Up, занявшая первое место в категории Landscapes at Night в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
3 из 15

"Пойманный посередине" Итали Каплана (Itay Kaplan) завоевал второе место в категории "Ночные пейзажи".

© Фото : Itay Kaplan / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Evie Easterbrook / Landscape Photographer of the Year

"В очередь". Лучшим молодым фотографом-пейзажистом стала Иви Истербрук (Evie Easterbrook).

Работа фотографа Evie Easterbrook Joining the Queue, занявшая первое место в категории The Young Landscape Photographer в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
4 из 15

"В очередь". Лучшим молодым фотографом-пейзажистом стала Иви Истербрук (Evie Easterbrook).

© Фото : Evie Easterbrook / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Philip George / Landscape Photographer of the Year

Взгляд Филипа Джорджа (Philip George) на Ветряную мельницу Честертона признали лучшим классическим видом конкурса.

Работа фотографа Philip George Chesterton Windmill, занявшая первое место в категории Classic View в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
5 из 15

Взгляд Филипа Джорджа (Philip George) на Ветряную мельницу Честертона признали лучшим классическим видом конкурса.

© Фото : Philip George / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Karen Brickley / Landscape Photographer of the Year

"Прогулка по диагонали" Карен Брикли (Karen Brickley) победила в категории "Жизнь в городе".

Работа фотографа Karen Brickley Walk Diagonal, занявшая первое место в категории Urban Life в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
6 из 15

"Прогулка по диагонали" Карен Брикли (Karen Brickley) победила в категории "Жизнь в городе".

© Фото : Karen Brickley / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Miles Middlebrook / Landscape Photographer of the Year

Лучшим черно-белым фото конкурса оказался "Рассвет на берегу реки Братей" Майлза Миддлбрука (Miles Middlebrook).

Работа фотографа Miles Middlebrook Daybreak beside the River Brathay, занявшая первое место в категории Black and White в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
7 из 15

Лучшим черно-белым фото конкурса оказался "Рассвет на берегу реки Братей" Майлза Миддлбрука (Miles Middlebrook).

© Фото : Miles Middlebrook / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Adam Furneaux / Landscape Photographer of the Year

"Безмятежность" Адама Фурно (Adam Furneaux) заняла первое место в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.

Работа фотографа Adam Furneaux Serenity, занявшая первое место в категории Your View Youth в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
8 из 15

"Безмятежность" Адама Фурно (Adam Furneaux) заняла первое место в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.

© Фото : Adam Furneaux / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Malcolm Blenkey / Landscape Photographer of the Year

Фото старинного виадука Гленфиннан принесло Малкольму Бленки (Malcolm Blenkey) победу в категории "Линии в пейзаже". И именно по этой дороге Гарри Поттер ехал на поезде в школу магии и волшебства Хогвартс.

Работа фотографа Malcolm Blenkey Glenfinnan Viaduct, занявшая первое место в категории Lines in the Landscape в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
9 из 15

Фото старинного виадука Гленфиннан принесло Малкольму Бленки (Malcolm Blenkey) победу в категории "Линии в пейзаже". И именно по этой дороге Гарри Поттер ехал на поезде в школу магии и волшебства Хогвартс.

© Фото : Malcolm Blenkey / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Michael Allberry / Landscape Photographer of the Year

"Волшебница зима" Майкла Оллберри (Michael Allberry) получила высокую оценку жюри.

Работа фотографа Michael Allberry Enchanted Winter, получила высокую оценку в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
10 из 15

"Волшебница зима" Майкла Оллберри (Michael Allberry) получила высокую оценку жюри.

© Фото : Michael Allberry / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Bethan Racklyeft / Landscape Photographer of the Year

Королевский док Альберта в Ливерпуле оказался для Бетана Раклифта (Bethan Racklyeft) счастливым. Победа в категории "Жизнь в городе" молодежного конкурса.

Работа фотографа Bethan Racklyeft Royal Albert Docks, занявшая первое место в категории Urban Life Youth в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021.
11 из 15

Королевский док Альберта в Ливерпуле оказался для Бетана Раклифта (Bethan Racklyeft) счастливым. Победа в категории "Жизнь в городе" молодежного конкурса.

© Фото : Bethan Racklyeft / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Robin Dodd / Landscape Photographer of the Year

"Бегущий на рассвете" Робин Додд (Robin Dodd). победа в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.

Работа фотографа Robin Dodd Runner at Dawn, занявшая первое место в категории Your View в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
12 из 15

"Бегущий на рассвете" Робин Додд (Robin Dodd). победа в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.

© Фото : Robin Dodd / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Henri Abbott / Landscape Photographer of the Year

В категории "Классический вид" молодежного конкурса победило "Ужасное в прекрасном" Генри Эбботта (Henri Abbott).

Работа фотографа Henri Abbott The Beast Within the Beauty, занявшая первое место в категории Classic View Youth в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
13 из 15

В категории "Классический вид" молодежного конкурса победило "Ужасное в прекрасном" Генри Эбботта (Henri Abbott).

© Фото : Henri Abbott / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Arthur Homewood / Landscape Photographer of the Year

"Сочельник в Саунтоне" Артура Хоумвуда (Christmas Eve at Saunton) стал лучшим черно-белым фото, представленным на молодежный конкурс.

Работа фотографа Arthur Homewood Christmas Eve at Saunton, занявшая первое место в категории Black and White Youth в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
14 из 15

"Сочельник в Саунтоне" Артура Хоумвуда (Christmas Eve at Saunton) стал лучшим черно-белым фото, представленным на молодежный конкурс.

© Фото : Arthur Homewood / Landscape Photographer of the Year
© Фото : Ian Asprey / Landscape Photographer of the Year

"Раз в жизни". Работу Иэна Эспри (Ian Asprey) отметили премией "Свет и земля" в категории "Ночной пейзаж".

Работа фотографа Ian Asprey Once in a Lifetime, занявшая первое место в категории Light and Land Award for Landscapes at Night в фотоконкурсе UK Landscape Photographer of the Year 2021
15 из 15

"Раз в жизни". Работу Иэна Эспри (Ian Asprey) отметили премией "Свет и земля" в категории "Ночной пейзаж".

© Фото : Ian Asprey / Landscape Photographer of the Year
 
ФотоприродаФотографияЛиверпульВеликобританияЗападный Суссекс
 
 
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