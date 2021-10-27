Тоннель из деревьев и дорога чародеев: самые красивые пейзажные фото
Победу в конкурсе жюри присудило Маре Лейте (Mara Leite) за ее великолепную композицию "Утро в деревне". Фото сделано на пешеходной тропе Милл-лейн в Халнакере.
Победу в конкурсе жюри присудило Маре Лейте (Mara Leite) за ее великолепную композицию "Утро в деревне". Фото сделано на пешеходной тропе Милл-лейн в Халнакере.
"Из темноты". В категории "Историческая Британия" победил Марк Амфлетт (Mark Amphlett).
"Из темноты". В категории "Историческая Британия" победил Марк Амфлетт (Mark Amphlett).
"Пойманный посередине" Итали Каплана (Itay Kaplan) завоевал второе место в категории "Ночные пейзажи".
"Пойманный посередине" Итали Каплана (Itay Kaplan) завоевал второе место в категории "Ночные пейзажи".
"В очередь". Лучшим молодым фотографом-пейзажистом стала Иви Истербрук (Evie Easterbrook).
"В очередь". Лучшим молодым фотографом-пейзажистом стала Иви Истербрук (Evie Easterbrook).
Взгляд Филипа Джорджа (Philip George) на Ветряную мельницу Честертона признали лучшим классическим видом конкурса.
Взгляд Филипа Джорджа (Philip George) на Ветряную мельницу Честертона признали лучшим классическим видом конкурса.
"Прогулка по диагонали" Карен Брикли (Karen Brickley) победила в категории "Жизнь в городе".
"Прогулка по диагонали" Карен Брикли (Karen Brickley) победила в категории "Жизнь в городе".
Лучшим черно-белым фото конкурса оказался "Рассвет на берегу реки Братей" Майлза Миддлбрука (Miles Middlebrook).
Лучшим черно-белым фото конкурса оказался "Рассвет на берегу реки Братей" Майлза Миддлбрука (Miles Middlebrook).
"Безмятежность" Адама Фурно (Adam Furneaux) заняла первое место в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.
"Безмятежность" Адама Фурно (Adam Furneaux) заняла первое место в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.
Фото старинного виадука Гленфиннан принесло Малкольму Бленки (Malcolm Blenkey) победу в категории "Линии в пейзаже". И именно по этой дороге Гарри Поттер ехал на поезде в школу магии и волшебства Хогвартс.
Фото старинного виадука Гленфиннан принесло Малкольму Бленки (Malcolm Blenkey) победу в категории "Линии в пейзаже". И именно по этой дороге Гарри Поттер ехал на поезде в школу магии и волшебства Хогвартс.
"Волшебница зима" Майкла Оллберри (Michael Allberry) получила высокую оценку жюри.
"Волшебница зима" Майкла Оллберри (Michael Allberry) получила высокую оценку жюри.
Королевский док Альберта в Ливерпуле оказался для Бетана Раклифта (Bethan Racklyeft) счастливым. Победа в категории "Жизнь в городе" молодежного конкурса.
Королевский док Альберта в Ливерпуле оказался для Бетана Раклифта (Bethan Racklyeft) счастливым. Победа в категории "Жизнь в городе" молодежного конкурса.
"Бегущий на рассвете" Робин Додд (Robin Dodd). победа в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.
"Бегущий на рассвете" Робин Додд (Robin Dodd). победа в категории "Твой взгляд" молодежного конкурса.
В категории "Классический вид" молодежного конкурса победило "Ужасное в прекрасном" Генри Эбботта (Henri Abbott).
В категории "Классический вид" молодежного конкурса победило "Ужасное в прекрасном" Генри Эбботта (Henri Abbott).
"Сочельник в Саунтоне" Артура Хоумвуда (Christmas Eve at Saunton) стал лучшим черно-белым фото, представленным на молодежный конкурс.
"Сочельник в Саунтоне" Артура Хоумвуда (Christmas Eve at Saunton) стал лучшим черно-белым фото, представленным на молодежный конкурс.
"Раз в жизни". Работу Иэна Эспри (Ian Asprey) отметили премией "Свет и земля" в категории "Ночной пейзаж".
"Раз в жизни". Работу Иэна Эспри (Ian Asprey) отметили премией "Свет и земля" в категории "Ночной пейзаж".