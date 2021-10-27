https://ria.ru/20211027/konflikt-1756513781.html

В ДНР предостерегли Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой

В ДНР предостерегли Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой - РИА Новости, 27.10.2021

В ДНР предостерегли Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой

Член комитета Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики по безопасности и обороне Андрей Ворошилов предостерег Киев от... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:50

2021-10-27T15:50

2021-10-27T15:50

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Член комитета Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики по безопасности и обороне Андрей Ворошилов предостерег Киев от попыток перейти к силовому разрешению конфликта в Донбассе, по его словам, ДНР может дать отпор.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. В МИД ДНР заявили, что проверяют данную информацию, подтверждений этого факта пока нет. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Думаю, что властям Украины не стоит испытывать судьбу. Покупка вооружения за границей не сможет уберечь их в случае, если они решатся на массированное и открытое боевое столкновение с нами. Защитники республики обладают всеми морально-волевыми качествами, чтобы дать отпор врагу. Мы это доказывали не раз", - сказал РИА Новости Ворошилов.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html

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киев

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр