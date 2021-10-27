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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211027/kompyuter-1756457978.html
В Китае создали прототип квантового компьютера высокой производительности
В Китае создали прототип квантового компьютера высокой производительности - РИА Новости, 27.10.2021
В Китае создали прототип квантового компьютера высокой производительности
Китайские физики объявили об успешном создании прототипа нового квантового компьютера, производительность которого в решении задачи отбора проб гауссовых... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:42
2021-10-27T12:42
россия-китай: главное
технологии
хэфэй
китай
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МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские физики объявили об успешном создании прототипа нового квантового компьютера, производительность которого в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов превышает таковую существующих суперкомпьютеров в 10 в 24 степени раз, сообщили в Китайском научно-технологическом университете (КНТУ) в г. Хэфэй (Восточный Китай).В разработке компьютера под кодовым названием "Цзючжан-2" участвовал профессор КНТУ Пань Цзяньвэй и научные сотрудники из Шанхайского института микросистем и информационных технологий Академии наук Китая и Государственного исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий.В системе новинки количество фотонов, которыми манипулируют, было увеличено до 113. Таким образом, "Цзючжан-2" гораздо более мощнее своего 76-фотонного предшественника "Цзючжан", пояснили ученые.Китай в 2020 году вторым в мире достиг квантового превосходства после того, как как научная группа под руководством Пань Цзяньвэй создала прототип "Цзючжан". Результаты теста показали, что в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов его производительность в 10 в 7 степени раз превышает суперкомпьютеры.Квантовый компьютер - вычислительная машина, в которой операции выполняются в соответствии с законами квантовой механики. Идея квантового компьютера была выдвинута Р. Фейнманом (Richard Feynman) в 1981 году.Квантовые вычисления считаются ключевой технологией для следующего поколения информационной революции, которая может генерировать вычислительную мощность, превосходящую возможности традиционных компьютеров, с помощью специальных алгоритмов для решения основных экономических и социальных проблем. Разработка квантовых компьютеров стала важной задачей на переднем крае мировой науки и техники.Квантовые компьютеры общего назначения в перспективе найдут применение в сфере дешифрования, прогноза погоды, материаловедения и разработке лекарств, пояснили ученые.
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технологии, хэфэй, китай
12:42 27.10.2021
 

В Китае создали прототип квантового компьютера высокой производительности

© Фото : University of Science and Technology of ChinaПрототип светового квантового компьютера Jiuzhang 2.0
Прототип светового квантового компьютера Jiuzhang 2.0 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : University of Science and Technology of China
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МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские физики объявили об успешном создании прототипа нового квантового компьютера, производительность которого в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов превышает таковую существующих суперкомпьютеров в 10 в 24 степени раз, сообщили в Китайском научно-технологическом университете (КНТУ) в г. Хэфэй (Восточный Китай).
В разработке компьютера под кодовым названием "Цзючжан-2" участвовал профессор КНТУ Пань Цзяньвэй и научные сотрудники из Шанхайского института микросистем и информационных технологий Академии наук Китая и Государственного исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий.
В системе новинки количество фотонов, которыми манипулируют, было увеличено до 113. Таким образом, "Цзючжан-2" гораздо более мощнее своего 76-фотонного предшественника "Цзючжан", пояснили ученые.
Китай в 2020 году вторым в мире достиг квантового превосходства после того, как как научная группа под руководством Пань Цзяньвэй создала прототип "Цзючжан". Результаты теста показали, что в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов его производительность в 10 в 7 степени раз превышает суперкомпьютеры.
Квантовый компьютер - вычислительная машина, в которой операции выполняются в соответствии с законами квантовой механики. Идея квантового компьютера была выдвинута Р. Фейнманом (Richard Feynman) в 1981 году.
Квантовые вычисления считаются ключевой технологией для следующего поколения информационной революции, которая может генерировать вычислительную мощность, превосходящую возможности традиционных компьютеров, с помощью специальных алгоритмов для решения основных экономических и социальных проблем. Разработка квантовых компьютеров стала важной задачей на переднем крае мировой науки и техники.
Квантовые компьютеры общего назначения в перспективе найдут применение в сфере дешифрования, прогноза погоды, материаловедения и разработке лекарств, пояснили ученые.
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Россия-Китай: ГлавноеТехнологииХэфэйКитай
 
 
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