https://ria.ru/20211027/kitay-1756488719.html

Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев

Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев - РИА Новости, 27.10.2021

Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев

Основатели китайских компаний Evergrande и Alibaba в этом году потеряли ведущие позиции в списке богатейших китайцев, его возглавил "король бутилированной воды" РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:22

2021-10-27T14:22

2021-10-27T14:22

экономика

китай

alibaba group

джек ма

сюй цзяинь

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Основатели китайских компаний Evergrande и Alibaba в этом году потеряли ведущие позиции в списке богатейших китайцев, его возглавил "король бутилированной воды" Чжун Шаньшань с состоянием в 60,5 миллиарда долларов, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).Чжун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, в этом году также стал первым китайцем, попавшим в топ-10 списка богатейших людей мира по версии Hurun.На втором месте с состоянием в 52,8 миллиарда долларов расположился 38-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние увеличилось на 209%.Третью позицию занял основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с состоянием 49,7 миллиарда долларов, за год он стал богаче на 167%. За ним следует основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние сократилось на 19% - до 49,2 миллиарда долларов.Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в прошлом году, за год потерял 36% своего состояния и расположился лишь на пятой строчке с 39,6 миллиарда долларов после неудачной попытки провести IPO финтех-компании Ant Group и рекордного штрафа в 2,8 миллиарда долларов в этом году за нарушение антимонопольного законодательства.В отчете отмечается, что впервые в первую десятку не вошел ни один человек из сферы недвижимости, так, основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь, возглавивший список в 2017 году, с состоянием в 11,3 миллиарда долларов упал сразу на 70-е место с пятой строчки, на которой он был еще в прошлом году. Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований, на конец июня этого года задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.Чуть более четверти списка – 26% - составляют женщины. Главный акционер девелоперской компании Country Garden Holding 40-летняя Ян Хуэйянь с состоянием 28,7 миллиарда долларов стала самой богатой женщиной Китая, в общем списке она на 11 месте.Согласно данным Hurun, число богатейших людей Китая с состоянием минимум 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов) в за год увеличилось на 520 человек – до 2918, что в три раза больше, чем 10 лет назад. Их общее состояние достигло 5,3 триллиона долларов.В списке богатейших людей Китая – 28 человек в возрасте до 30 лет и 326 человек в возрасте до 40 лет.За последний год число проживающих в Китае долларовых миллиардеров увеличилось на 307 человек – до 1185.Авторы списка также обратили внимание и на гороскоп китайских миллиардеров. Так, самые лучше показатели уже 10 дет демонстрируют люди, рожденные в год кролика, за ними следуют рожденные в год драконы и змеи, худшие показатели у рожденных в год крысы и быка.

https://ria.ru/20211004/tsay-1752924775.html

https://ria.ru/20210928/vystavka-1752122964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, alibaba group, джек ма, сюй цзяинь