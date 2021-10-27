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Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев
Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев - РИА Новости, 27.10.2021
Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев
Основатели китайских компаний Evergrande и Alibaba в этом году потеряли ведущие позиции в списке богатейших китайцев, его возглавил "король бутилированной воды" РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:22
2021-10-27T14:22
экономика
китай
alibaba group
джек ма
сюй цзяинь
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Основатели китайских компаний Evergrande и Alibaba в этом году потеряли ведущие позиции в списке богатейших китайцев, его возглавил "король бутилированной воды" Чжун Шаньшань с состоянием в 60,5 миллиарда долларов, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).Чжун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, в этом году также стал первым китайцем, попавшим в топ-10 списка богатейших людей мира по версии Hurun.На втором месте с состоянием в 52,8 миллиарда долларов расположился 38-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние увеличилось на 209%.Третью позицию занял основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с состоянием 49,7 миллиарда долларов, за год он стал богаче на 167%. За ним следует основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние сократилось на 19% - до 49,2 миллиарда долларов.Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в прошлом году, за год потерял 36% своего состояния и расположился лишь на пятой строчке с 39,6 миллиарда долларов после неудачной попытки провести IPO финтех-компании Ant Group и рекордного штрафа в 2,8 миллиарда долларов в этом году за нарушение антимонопольного законодательства.В отчете отмечается, что впервые в первую десятку не вошел ни один человек из сферы недвижимости, так, основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь, возглавивший список в 2017 году, с состоянием в 11,3 миллиарда долларов упал сразу на 70-е место с пятой строчки, на которой он был еще в прошлом году. Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований, на конец июня этого года задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.Чуть более четверти списка – 26% - составляют женщины. Главный акционер девелоперской компании Country Garden Holding 40-летняя Ян Хуэйянь с состоянием 28,7 миллиарда долларов стала самой богатой женщиной Китая, в общем списке она на 11 месте.Согласно данным Hurun, число богатейших людей Китая с состоянием минимум 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов) в за год увеличилось на 520 человек – до 2918, что в три раза больше, чем 10 лет назад. Их общее состояние достигло 5,3 триллиона долларов.В списке богатейших людей Китая – 28 человек в возрасте до 30 лет и 326 человек в возрасте до 40 лет.За последний год число проживающих в Китае долларовых миллиардеров увеличилось на 307 человек – до 1185.Авторы списка также обратили внимание и на гороскоп китайских миллиардеров. Так, самые лучше показатели уже 10 дет демонстрируют люди, рожденные в год кролика, за ними следуют рожденные в год драконы и змеи, худшие показатели у рожденных в год крысы и быка.
https://ria.ru/20211004/tsay-1752924775.html
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экономика, китай, alibaba group, джек ма, сюй цзяинь
14:22 27.10.2021
 
Основатель Alibaba потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма за год потерял 36% своего состояния

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Основатели китайских компаний Evergrande и Alibaba в этом году потеряли ведущие позиции в списке богатейших китайцев, его возглавил "король бутилированной воды" Чжун Шаньшань с состоянием в 60,5 миллиарда долларов, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Чжун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, в этом году также стал первым китайцем, попавшим в топ-10 списка богатейших людей мира по версии Hurun.
На втором месте с состоянием в 52,8 миллиарда долларов расположился 38-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние увеличилось на 209%.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры"
Третью позицию занял основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с состоянием 49,7 миллиарда долларов, за год он стал богаче на 167%. За ним следует основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние сократилось на 19% - до 49,2 миллиарда долларов.
Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в прошлом году, за год потерял 36% своего состояния и расположился лишь на пятой строчке с 39,6 миллиарда долларов после неудачной попытки провести IPO финтех-компании Ant Group и рекордного штрафа в 2,8 миллиарда долларов в этом году за нарушение антимонопольного законодательства.
В отчете отмечается, что впервые в первую десятку не вошел ни один человек из сферы недвижимости, так, основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь, возглавивший список в 2017 году, с состоянием в 11,3 миллиарда долларов упал сразу на 70-е место с пятой строчки, на которой он был еще в прошлом году. Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований, на конец июня этого года задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.
Чуть более четверти списка – 26% - составляют женщины. Главный акционер девелоперской компании Country Garden Holding 40-летняя Ян Хуэйянь с состоянием 28,7 миллиарда долларов стала самой богатой женщиной Китая, в общем списке она на 11 месте.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 10:44Россия-Китай: Главное
Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции
Согласно данным Hurun, число богатейших людей Китая с состоянием минимум 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов) в за год увеличилось на 520 человек – до 2918, что в три раза больше, чем 10 лет назад. Их общее состояние достигло 5,3 триллиона долларов.
В списке богатейших людей Китая – 28 человек в возрасте до 30 лет и 326 человек в возрасте до 40 лет.
За последний год число проживающих в Китае долларовых миллиардеров увеличилось на 307 человек – до 1185.
Авторы списка также обратили внимание и на гороскоп китайских миллиардеров. Так, самые лучше показатели уже 10 дет демонстрируют люди, рожденные в год кролика, за ними следуют рожденные в год драконы и змеи, худшие показатели у рожденных в год крысы и быка.
 
ЭкономикаКитайAlibaba GroupДжек МаСюй Цзяинь
 
 
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