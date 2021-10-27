00:20 27.10.2021 (обновлено: 00:39 27.10.2021)
Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение в резиденцию
Канцелярия смещенного военными премьера Судана Хамдока подтвердила его возвращение домой
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока подтвердила его возвращение в резиденцию.
Ранее СМИ сообщили, что Хамдок был освобожден и вернулся в свою резиденцию в районе Кафури в Хартуме.
"Сегодня вечером (во вторник - ред.) премьер-министр Абдалла Хамдок и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной", - говорится в заявлении канцелярии в Facebook.
Согласно заявлению, ряд суданских министров и политических лидеров все еще задержаны, их местоположение неизвестно.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
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Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.
Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.