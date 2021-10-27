https://ria.ru/20211027/kerch-1756454612.html
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:08
2021-10-27T12:08
2021-10-27T12:21
происшествия
керчь
евпатория
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
судак
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.
https://ria.ru/20211014/krym-1754587554.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, керчь, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), судак, россия
12:08 27.10.2021 (обновлено: 12:21 27.10.2021)
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
Источник: ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов