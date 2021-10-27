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ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:08
2021-10-27T12:21
происшествия
керчь
евпатория
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.
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керчь
евпатория
республика крым
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происшествия, керчь, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), судак, россия
12:08 27.10.2021 (обновлено: 12:21 27.10.2021)
 
ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник

Источник: ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Проходят оперативные действия. Идет выемка документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Никто не задержан", - сказал собеседник агентства.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
14 октября, 16:06
Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма
 
ПроисшествияКерчьЕвпаторияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СудакРоссия
 
 
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