https://ria.ru/20211027/kerch-1756454612.html

ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник

ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021

ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник

Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:08

2021-10-27T12:08

2021-10-27T12:21

происшествия

керчь

евпатория

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

судак

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.

https://ria.ru/20211014/krym-1754587554.html

керчь

евпатория

республика крым

судак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), судак, россия