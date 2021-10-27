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Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме
Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме - РИА Новости, 27.10.2021
Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме
Торжественная церемония верстания студентов Первого казачьего университета прошла в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Присягу в храме иконы Божией Матери... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:54
2021-10-27T18:54
российское казачество
москва
центральное казачье войско
сергей чеботарев
российское казачество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Торжественная церемония верстания студентов Первого казачьего университета прошла в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Присягу в храме иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ходынском поле в присутствии атамана Центрального казачьего войска Дмитрия Ковалева, священнослужителей и членов казачьей общины принесли около 20 учащихся.Божественную литургию возглавил духовник университета ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. Также в мероприятии принял участие ректор Первого казачьего университета Сергей Чеботарев."Сегодня свершилось таинство вступления в казачье братство. В отличие от других студентов нашего института у вас есть возможность сохранить преемственность казачьих поколений, показать, что вы не только словами, но и делами можете продолжить историю наших славных предков", – обратился он к студентам.В свою очередь атаман Центрального казачьего войска пожелал учащимся хранить верность казачеству и православной вере и не забывать, что казаки – оплот родиныКандидаты на принятие казачьей присяги тщательно отбираются Кругом казачьей общины. Обязательными условиями для будущего казака являются православное вероисповедание, нравственная чистота жизни и готовность соблюдать в полной мере казачьи традиции. Присягая, будущие казаки клянутся "верой и правдой служить отечеству, церкви православной и честному казачеству"."Я сегодня несказанно рад, что казачество начинает доброе дело с самого главного в жизни – исповеди и причастия", – подчеркнул духовник университета Тимофей Чайкин. Он также добавил, что задача молодых казаков – привнести позитивные перемены как в казачество, так и во все общество.
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москва, центральное казачье войско, сергей чеботарев, российское казачество
18:54 27.10.2021
 

Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме

© Пресс-служба первого казачьего университета (МГУТУ им. К.Г. Разумовского)Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме
Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме
© Пресс-служба первого казачьего университета (МГУТУ им. К.Г. Разумовского)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Торжественная церемония верстания студентов Первого казачьего университета прошла в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Присягу в храме иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ходынском поле в присутствии атамана Центрального казачьего войска Дмитрия Ковалева, священнослужителей и членов казачьей общины принесли около 20 учащихся.
Божественную литургию возглавил духовник университета ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. Также в мероприятии принял участие ректор Первого казачьего университета Сергей Чеботарев.
"Сегодня свершилось таинство вступления в казачье братство. В отличие от других студентов нашего института у вас есть возможность сохранить преемственность казачьих поколений, показать, что вы не только словами, но и делами можете продолжить историю наших славных предков", – обратился он к студентам.
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В свою очередь атаман Центрального казачьего войска пожелал учащимся хранить верность казачеству и православной вере и не забывать, что казаки – оплот родины
Кандидаты на принятие казачьей присяги тщательно отбираются Кругом казачьей общины. Обязательными условиями для будущего казака являются православное вероисповедание, нравственная чистота жизни и готовность соблюдать в полной мере казачьи традиции. Присягая, будущие казаки клянутся "верой и правдой служить отечеству, церкви православной и честному казачеству".
"Я сегодня несказанно рад, что казачество начинает доброе дело с самого главного в жизни – исповеди и причастия", – подчеркнул духовник университета Тимофей Чайкин. Он также добавил, что задача молодых казаков – привнести позитивные перемены как в казачество, так и во все общество.
 
Российское казачествоМоскваЦентральное казачье войскоСергей ЧеботаревРоссийское казачество
 
 
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