https://ria.ru/20211027/kazaki-1756561066.html

Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме

Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме - РИА Новости, 27.10.2021

Студенты Первого казачьего университета принесли присягу в храме

Торжественная церемония верстания студентов Первого казачьего университета прошла в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Присягу в храме иконы Божией Матери... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:54

2021-10-27T18:54

2021-10-27T18:54

российское казачество

москва

центральное казачье войско

сергей чеботарев

российское казачество

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Торжественная церемония верстания студентов Первого казачьего университета прошла в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Присягу в храме иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ходынском поле в присутствии атамана Центрального казачьего войска Дмитрия Ковалева, священнослужителей и членов казачьей общины принесли около 20 учащихся.Божественную литургию возглавил духовник университета ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. Также в мероприятии принял участие ректор Первого казачьего университета Сергей Чеботарев."Сегодня свершилось таинство вступления в казачье братство. В отличие от других студентов нашего института у вас есть возможность сохранить преемственность казачьих поколений, показать, что вы не только словами, но и делами можете продолжить историю наших славных предков", – обратился он к студентам.В свою очередь атаман Центрального казачьего войска пожелал учащимся хранить верность казачеству и православной вере и не забывать, что казаки – оплот родиныКандидаты на принятие казачьей присяги тщательно отбираются Кругом казачьей общины. Обязательными условиями для будущего казака являются православное вероисповедание, нравственная чистота жизни и готовность соблюдать в полной мере казачьи традиции. Присягая, будущие казаки клянутся "верой и правдой служить отечеству, церкви православной и честному казачеству"."Я сегодня несказанно рад, что казачество начинает доброе дело с самого главного в жизни – исповеди и причастия", – подчеркнул духовник университета Тимофей Чайкин. Он также добавил, что задача молодых казаков – привнести позитивные перемены как в казачество, так и во все общество.

https://ria.ru/20211015/gto-1754779516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центральное казачье войско, сергей чеботарев, российское казачество