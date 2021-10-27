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Туристы начали массово отменять туры в Калининград на ноябрьские праздники
Туристы начали массово отменять туры в Калининград на ноябрьские праздники - РИА Новости, 27.10.2021
Туристы начали массово отменять туры в Калининград на ноябрьские праздники
Туроператоры заявили о массовом возврате клиентами путевок в Калининград на ноябрьские праздники из-за ввода в регионе новых ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:35
2021-10-27T11:35
2021-10-27T11:35
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туроператоры заявили о массовом возврате клиентами путевок в Калининград на ноябрьские праздники из-за ввода в регионе новых ограничений, сообщает АТОР.По данным представителей туротрасли, уже около 20 процентов покупателей отказались от оплаченных поездок. Причина — введение дополнительных антиковидных мер.Однако местные власти данные пока не корректируют. "Туристы могут приезжать в Калининград, — заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак. — Они могут проживать и питаться в отелях, есть стрит-фуд. Все парки и заповедники открыты".Он отметил, что причиной отмены бронирований может быть финансовая сторона: на семью из четырех человек делать ПЦР-тесты обременительно.С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области будут закрыты предприятия общепита (они смогут работать только на вынос и на доставку), торговые центры и непродовольственные магазины. Движение общественного транспорта в приморские города сократят до утренних и вечерних рейсов, а для заселения в отель или гостиницу потребуется QR-код, подтверждающий отсутствие COVID-19.
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калининград, калининградская область, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, андрей ермак, отели, коронавирус covid-19, qr-код
Туристы начали массово отменять туры в Калининград на ноябрьские праздники
Около 20 процентов туристов заявили об отказе от оплаченных туров в Калининград
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Туроператоры заявили о массовом возврате клиентами путевок в Калининград на ноябрьские праздники из-за ввода в регионе новых ограничений, сообщает
АТОР.
По данным представителей туротрасли, уже около 20 процентов покупателей отказались от оплаченных поездок. Причина — введение дополнительных антиковидных мер.
Однако местные власти данные пока не корректируют. "Туристы могут приезжать в Калининград, — заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак. — Они могут проживать и питаться в отелях, есть стрит-фуд. Все парки и заповедники открыты".
Он отметил, что причиной отмены бронирований может быть финансовая сторона: на семью из четырех человек делать ПЦР-тесты обременительно.
С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области будут закрыты предприятия общепита (они смогут работать только на вынос и на доставку), торговые центры и непродовольственные магазины. Движение общественного транспорта в приморские города сократят до утренних и вечерних рейсов, а для заселения в отель или гостиницу потребуется QR-код, подтверждающий отсутствие COVID-19.