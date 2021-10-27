https://ria.ru/20211027/izrail-1756548185.html

Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября

Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября - РИА Новости, 27.10.2021

Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября

Принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:04

2021-10-27T18:04

2021-10-27T18:25

туризм

израиль

россия

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453400_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_6ff2137ec9c19b723d5855329b27a438.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель, сообщил РИА Новости министр туризма Израиля Константин Развозов."Вопрос признания "Спутника V" Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина "Спутник V" будет признана Израилем", - сказал Развозов, отметив, что при этом нужно будет сдавать серологический тест. Министр добавил, что, когда российскую вакцину признает ВОЗ, не будет нужды делать серологический тест."В ближайшем будущем будет опубликован список "красных стран" с высоким уровнем заболеваемости и, соответственно, приезд туристов из этих стран будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация в тех странах не улучшится. По моим сведениям, Россия будет в этом списке", - добавил Развозов.Ранее в среду правительственный источник сообщил РИА Новости, что власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют начать пускать с 15 ноября, но нужно ее утвердить юридически.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминалась.

https://ria.ru/20211019/shtamm-1755301070.html

https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html

https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755490617.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, россия, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм