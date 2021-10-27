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Израиль может разрешить привитым "Спутником V" туристам въезд в страну
Израиль может разрешить привитым "Спутником V" туристам въезд в страну - РИА Новости, 27.10.2021
Израиль может разрешить привитым "Спутником V" туристам въезд в страну
Власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:39
2021-10-27T09:37
распространение коронавируса
в мире
туризм
коронавирус covid-19
израиль
сша
воз
вакцина "спутник v"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу еще нужно утвердить юридически, сообщила РИА Новости правительственный источник."В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", - сообщил источник.Источник отметил, что планируют начать пускать туристов с 15 ноября, но еще "должны утвердить окончательно - юридически нужно или утверждение кабмина или указ минздрава, пока не ясно".Отмечается, что туристам также нужно будет сдать серологический тест.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "Дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.
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в мире, туризм, коронавирус covid-19, израиль, сша, воз, вакцина "спутник v", нафтали беннет
08:39 27.10.2021 (обновлено: 09:37 27.10.2021)
 
Израиль может разрешить привитым "Спутником V" туристам въезд в страну

Израиль планирует разрешить въезд привитым "Спутником V" с 15 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу еще нужно утвердить юридически, сообщила РИА Новости правительственный источник.
"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", - сообщил источник.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
07:19В России
Гинцбург: "Спутник V" эффективен против любых "дельта"-штаммов
Источник отметил, что планируют начать пускать туристов с 15 ноября, но еще "должны утвердить окончательно - юридически нужно или утверждение кабмина или указ минздрава, пока не ясно".
Отмечается, что туристам также нужно будет сдать серологический тест.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "Дельта" решение было перенесено.
В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВ миреТуризмКоронавирус COVID-19ИзраильСШАВОЗВакцина "Спутник V"Нафтали Беннет
 
 
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