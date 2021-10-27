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РГГУ представил исследование влияния цифровизации на молодежный рынок труда
РГГУ представил исследование влияния цифровизации на молодежный рынок труда - РИА Новости, 27.10.2021
РГГУ представил исследование влияния цифровизации на молодежный рынок труда
В МИА "Россия сегодня" состоялась презентация инициативного исследования о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:47
2021-10-27T13:47
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 окт - Пресс-служба РГГУ. В МИА "Россия сегодня" состоялась презентация инициативного исследования о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости, проведенного Российским Государственным гуманитарным университетом (РГГУ).Исследование "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z" позволило сделать вывод, что цифровизация создала новые условия на рынке труда, которые в современном в научном сообществе называется платформенной экономикой (gig ecomony)."В последние два года мы наблюдали бум на использование онлайн-сервисов. Если посмотреть цифры, то с 2018 по 2021 год среднегодовые темпы роста платформенной экономики составили 17,4%. Такого показателя ни в какой другой отрасли занятости нет. А к 2023 году этот процент станет еще выше. Прогнозируется, что заработки онлайн вырастут почти до полутриллиона долларов. Это очень существенные данные, и мы должны понимать, что к 2023 году платформенная занятость может очень сильно изменить экономическую структуру в мире. Каждый двадцатый человек в мире сможет работать в платформенной экономике", - сказал декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.Так же в рамках исследования было обнаружено, что различные составляющие нового вида трудовых отношений – платформенной занятости оказывают значительное, определяющее на национальном уровне влияние на трудовую социализацию поколения Z.Гибкие условия труда позволяют представителям молодого поколения начать трудовую карьеру раньше, чем закончить получение базового образования. "Платформенная занятость обеспечивает гибкость условий труда – гибкости рабочего времени и рабочего места, что привлекает молодое цифровое поколение. Возможность выбирать часы работы и места работы – коворкинг, кафе или дома является крайне важным критерием труда. Все это выступает критичными условиями того, что молодой человек может сочетать продолжение учёбы в наиболее распространенном сегодня формате получения образования – очно-гибридном – и начало трудовой карьеры", - пояснил Алан Абаев.Кроме того, в ходе исследования выявлено, что для многих молодых людей образовательный кредит в странах, где они получают образование, любо недоступен, либо связан с условиями, которые для многих представителей поколения Z носят запретительный характер. В этой ситуации сотрудничество с платформами в качестве партнера по предоставлению на рынок услуг и товаров выступает де-факто единственной системной альтернативой, позволяющей молодым людям получить качественное образование для построения карьеры.Заведующий кафедрой интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ Алан Абаев отметил, что в современной экономической теории много внимания уделяется способам разрешения системной "задачи первого рабочего места", в рамках которой молодой человек, выходящий на рынок труда, даже при наличии достаточной квалификации, не может претендовать на соответствующее рабочее место без опыта работы, а получить этот опыт не может, не заняв как минимум первого рабочего места. Платформенная занятость обладает принципиально более низким порогом вхождения, чем любая традиционная занятость, и тем самым позволяет решить "задачи первого рабочего места" для широкого круга профессий и специальностей для молодых людей.Исследователи обращают внимание на географическую мобильность платформенной занятости в контексте трудовой социализации представителей поколения Z. Многочисленные социокультурный исследования показывают, что именно представители молодых возрастных групп формируют запрос на возможность работать в одном регионе (или даже стране), а проживать там, где проживает их корневая семья – где прошло их детство, где проживают их родители, где они интегрированы в социокультурный контекст. Всё это может предоставить платформенная занятость. Одновременно в ходе исследования выявилась встречная тенденция в географической мобильности молодых, названной "цифровое кочевничество". Благодаря мобильности труда, предоставляемой платформами, представители поколения Z могут без труда выполнять профессиональные задачи и удовлетворять свою потребность в путешествиях и исследовании новых культур. На это тоже существует артикулированный запрос.Платформенная занятость для многих представителей поколения Z видится, как первый шаг в предпринимательстве. Помимо желания работать с новейшими технологиями, путешествовать, соблюдать жизненный баланс, в природе молодых людей цифрового поколения заложена инициативность и самостоятельность, что ы экономической сфере проецируется в потребности в собственной предпринимательской карьере. Начиная с маленького или микро-бизнеса, основанного на платформенной занятости, не требующих ни сложных регистрационных процедур, ни привлечения заметного стартового капитала, представителей поколения Z могут попробовать себя как предприниматели и безболезненно решить, подходит ли им это направление личностной деятельности.Алан Абаев, обратил внимание, что платформенная занятость помогает молодым родителям поколения Z уметь грамотно совмещать работу, профессиональное развитие и уход, воспитание и развитие детей. Сегодня молодым родителям особенно нужна поддержка в период становления семьи, рождения первых детей. К сожалению, традиционная занятость не дает молодой семье поколения Z необходимого баланса сохранения востребованности молодых родителей как профессионалов, и возможности уделять должное внимание детям.Так же по мнению представителей РГГУ, очень часто поиск себя в новой профессии, не совпадающей с первоначальным образованием – естественный процесс для всех поколений постиндустриального общества, однако именно для представителей поколения Zэто сопряжено с серьезными барьерами. Платформенная экономика снимает эти барьеры, позволяя человеку попробовать себя в разных экономических ролях и профессиях одновременно.В свою очередь, один из соавторов исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев считает, что "Это самая быстрорастущая отрасль занятости в мире. В США среди поколения Z (18-24 года) в ней занято уже более 50%. В Европе – 30%, а в России при 75 миллионах трудового населения – 14 миллионов фрилансеров и еще примерно 4,5 миллиона человек, работающих на платформе. Это много, и эти цифры растут. К сожалению, в России и много, где в мире нет нормального регулирования этих отношений. Это несет риск для бизнеса", - заметил Болдырев.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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60
пресс-релизы
13:47 27.10.2021
 

РГГУ представил исследование влияния цифровизации на молодежный рынок труда

© РИА НовостиУчастники презентации инициативного исследования о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда
Участники презентации инициативного исследования о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 окт - Пресс-служба РГГУ. В МИА "Россия сегодня" состоялась презентация инициативного исследования о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости, проведенного Российским Государственным гуманитарным университетом (РГГУ).
Исследование "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z" позволило сделать вывод, что цифровизация создала новые условия на рынке труда, которые в современном в научном сообществе называется платформенной экономикой (gig ecomony).
"В последние два года мы наблюдали бум на использование онлайн-сервисов. Если посмотреть цифры, то с 2018 по 2021 год среднегодовые темпы роста платформенной экономики составили 17,4%. Такого показателя ни в какой другой отрасли занятости нет. А к 2023 году этот процент станет еще выше. Прогнозируется, что заработки онлайн вырастут почти до полутриллиона долларов. Это очень существенные данные, и мы должны понимать, что к 2023 году платформенная занятость может очень сильно изменить экономическую структуру в мире. Каждый двадцатый человек в мире сможет работать в платформенной экономике", - сказал декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.
Так же в рамках исследования было обнаружено, что различные составляющие нового вида трудовых отношений – платформенной занятости оказывают значительное, определяющее на национальном уровне влияние на трудовую социализацию поколения Z.
Гибкие условия труда позволяют представителям молодого поколения начать трудовую карьеру раньше, чем закончить получение базового образования. "Платформенная занятость обеспечивает гибкость условий труда – гибкости рабочего времени и рабочего места, что привлекает молодое цифровое поколение. Возможность выбирать часы работы и места работы – коворкинг, кафе или дома является крайне важным критерием труда. Все это выступает критичными условиями того, что молодой человек может сочетать продолжение учёбы в наиболее распространенном сегодня формате получения образования – очно-гибридном – и начало трудовой карьеры", - пояснил Алан Абаев.
Кроме того, в ходе исследования выявлено, что для многих молодых людей образовательный кредит в странах, где они получают образование, любо недоступен, либо связан с условиями, которые для многих представителей поколения Z носят запретительный характер. В этой ситуации сотрудничество с платформами в качестве партнера по предоставлению на рынок услуг и товаров выступает де-факто единственной системной альтернативой, позволяющей молодым людям получить качественное образование для построения карьеры.
Заведующий кафедрой интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ Алан Абаев отметил, что в современной экономической теории много внимания уделяется способам разрешения системной "задачи первого рабочего места", в рамках которой молодой человек, выходящий на рынок труда, даже при наличии достаточной квалификации, не может претендовать на соответствующее рабочее место без опыта работы, а получить этот опыт не может, не заняв как минимум первого рабочего места. Платформенная занятость обладает принципиально более низким порогом вхождения, чем любая традиционная занятость, и тем самым позволяет решить "задачи первого рабочего места" для широкого круга профессий и специальностей для молодых людей.
Исследователи обращают внимание на географическую мобильность платформенной занятости в контексте трудовой социализации представителей поколения Z. Многочисленные социокультурный исследования показывают, что именно представители молодых возрастных групп формируют запрос на возможность работать в одном регионе (или даже стране), а проживать там, где проживает их корневая семья – где прошло их детство, где проживают их родители, где они интегрированы в социокультурный контекст. Всё это может предоставить платформенная занятость. Одновременно в ходе исследования выявилась встречная тенденция в географической мобильности молодых, названной "цифровое кочевничество". Благодаря мобильности труда, предоставляемой платформами, представители поколения Z могут без труда выполнять профессиональные задачи и удовлетворять свою потребность в путешествиях и исследовании новых культур. На это тоже существует артикулированный запрос.
Платформенная занятость для многих представителей поколения Z видится, как первый шаг в предпринимательстве. Помимо желания работать с новейшими технологиями, путешествовать, соблюдать жизненный баланс, в природе молодых людей цифрового поколения заложена инициативность и самостоятельность, что ы экономической сфере проецируется в потребности в собственной предпринимательской карьере. Начиная с маленького или микро-бизнеса, основанного на платформенной занятости, не требующих ни сложных регистрационных процедур, ни привлечения заметного стартового капитала, представителей поколения Z могут попробовать себя как предприниматели и безболезненно решить, подходит ли им это направление личностной деятельности.
Алан Абаев, обратил внимание, что платформенная занятость помогает молодым родителям поколения Z уметь грамотно совмещать работу, профессиональное развитие и уход, воспитание и развитие детей. Сегодня молодым родителям особенно нужна поддержка в период становления семьи, рождения первых детей. К сожалению, традиционная занятость не дает молодой семье поколения Z необходимого баланса сохранения востребованности молодых родителей как профессионалов, и возможности уделять должное внимание детям.
Так же по мнению представителей РГГУ, очень часто поиск себя в новой профессии, не совпадающей с первоначальным образованием – естественный процесс для всех поколений постиндустриального общества, однако именно для представителей поколения Zэто сопряжено с серьезными барьерами. Платформенная экономика снимает эти барьеры, позволяя человеку попробовать себя в разных экономических ролях и профессиях одновременно.
В свою очередь, один из соавторов исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев считает, что "Это самая быстрорастущая отрасль занятости в мире. В США среди поколения Z (18-24 года) в ней занято уже более 50%. В Европе – 30%, а в России при 75 миллионах трудового населения – 14 миллионов фрилансеров и еще примерно 4,5 миллиона человек, работающих на платформе. Это много, и эти цифры растут. К сожалению, в России и много, где в мире нет нормального регулирования этих отношений. Это несет риск для бизнеса", - заметил Болдырев.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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