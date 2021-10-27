https://ria.ru/20211027/ispaniya-1756537686.html

В Испании нашли останки жертв гражданской войны времен диктатуры Франко

В Испании нашли останки жертв гражданской войны времен диктатуры Франко - РИА Новости, 27.10.2021

В Испании нашли останки жертв гражданской войны времен диктатуры Франко

Испанские археологи, которые проводят поиски жертв гражданской войны в городке Бельчите в автономном сообществе Арагон, уже обнаружили останки 22 погибших, но... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:31

2021-10-27T17:31

2021-10-27T17:31

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БИЛЬБАО (Испания), 27 окт - РИА Новости. Испанские археологи, которые проводят поиски жертв гражданской войны в городке Бельчите в автономном сообществе Арагон, уже обнаружили останки 22 погибших, но как предполагается, это число увеличится в десять раз, сообщил РИА Новости координатор раскопок Хосе Игнасио Лоренсо.Лоренсо и пять его коллег, основываясь на архивных документах, вскрыли два рва в Бельчите (провинция Сарагоса), в котором в 1936 году - до начала кровавого междуусобного конфликта - проживало от 3,8 до 4 тысяч человек. Экономика городка преуспевала благодаря производству сельскохозяйственной продукции, в особенности оливкового масла.Пока работа историков-поисковиков находится в первой стадии и ограничивается внутренней территорией кладбища. Когда раскопки продолжатся за пределами кладбищенских стен, общее количество эксгумированных тел может достигнуть 200. Как сообщил Лоренцо, согласно расчетам, во время конфликта погибли 400 мирных жителей Бельчите, не принимавших участие в военных действиях на чьей-либо стороне, не все из них похоронены на городском кладбище.Одним из свидетельств трагедии Бельчите служат обнаруженные в архиве города Саламанки показания местного жителя, который, будучи членом ультраправой партии "Испанская фаланга", признался в убийстве 50 своих земляков. "Он рассказывает, что вступил в Фалангу 19 июля 1936 года", - отметил Лоренсо. По словам специалиста, именно в этот день отряды "фракции повстанцев" (правые силы, поддержавшие переворот против Республики) овладели поселением. "Он дал эти показания перед судом, когда город перешел в руки республиканцев... Он признался в убийстве 50 человек, однако другие фалангисты сообщили об еще 150 убийствах, произошедших в эти дни", - добавил собеседник агентства.Одним из первых репрессированных стал алькальд города Мариано Кастильо, состоявший в Социалистической партии. "Он был очень заметной личностью и входил в региональное руководство партии", - объяснил историк.В 2007 году социалистическое правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро приняло закон об исторической памяти, призванный, в частности, способствовать поискам останков жертв диктатуры Франсиско Франко. Однако ввиду медленного развития этого процесса правительство в сенябре 2020 года утвердило проект закона о демократической памяти, который рассматривается как расширение предыдущего. Обсуждаемый в парламенте законопроект предусматривает, в частности, распространение карт с общими могилами и протоколов для эксгумации, а также создание Национального банка ДНК жертв гражданской войны и диктатуры.Как сообщил историк, некоторые потомки погибших в Бельчите уже зарегистрировались, чтобы передать образцы свой ДНК для сравнения с обнаруженными останками. Люди, покинувшие Бельчите, начинают звонить в город, в котоом проживали их отцы и деды, после того как узнали из СМИ о первых находках.Испания занимает второе место в мире после Камбоджи по числу неустановленных и неидентифицированных жертв войн и диктатур. Точное число неизвестно – по разным данным, речь идет от 30 тысяч до 143 тысяч человек. С начала 2000-х годов, когда начался процесс эксгумации, было открыто около 750 могил и найдено 9 тысяч тел. Неоткрытыми остаются более двух тысяч могил. По данным различных ассоциаций и исследователей, в годы войны и диктатуры пропали без вести от 114 тысяч до 140 тысяч. Комиссия экспертов при минюсте заявляла, что можно будет найти от 20 тысяч до 25 тысяч останков, а идентифицировать 5-7 тысяч.

https://ria.ru/20190718/1556648174.html

https://ria.ru/20200314/1568589426.html

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в мире, испания, арагон, франсиско франко