https://ria.ru/20211027/iphone-1756415242.html

Стоит ли менять iPhone

В Роскачестве выяснили, стоит ли менять iPhone - РИА Новости, 27.10.2021

Стоит ли менять iPhone

Эксперты Роскачества сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T07:02

2021-10-27T07:02

2021-10-27T11:06

технологии

apple iphone

роскачество

samsung

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия.По их оценкам, разница в дизайне и многих технических характеристиках минимальна.Также они протестировали флагманы Sony и Samsung — Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3.Sony Xperia 1 III — это апгрейд модели прошлого года Sony Xperia 1 II. У смартфона достойная камера, которая делает фотографии с неплохими контрастностью и цветами, а также портретным зумом. Однако топовым камерам на рынке она все же уступает.Samsung Galaxy Z Fold3 — апгрейд линейки раскладных смартфонов Fold, самой спорной и дорогой серии от Samsung. После тестов он получил оценку "отлично".

https://ria.ru/20211021/xiaomi-1755260929.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple iphone, роскачество, samsung, россия