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Стоит ли менять iPhone
В Роскачестве выяснили, стоит ли менять iPhone - РИА Новости, 27.10.2021
Стоит ли менять iPhone
Эксперты Роскачества сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T07:02
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технологии
apple iphone
роскачество
samsung
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия.По их оценкам, разница в дизайне и многих технических характеристиках минимальна.Также они протестировали флагманы Sony и Samsung — Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3.Sony Xperia 1 III — это апгрейд модели прошлого года Sony Xperia 1 II. У смартфона достойная камера, которая делает фотографии с неплохими контрастностью и цветами, а также портретным зумом. Однако топовым камерам на рынке она все же уступает.Samsung Galaxy Z Fold3 — апгрейд линейки раскладных смартфонов Fold, самой спорной и дорогой серии от Samsung. После тестов он получил оценку "отлично".
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технологии, apple iphone, роскачество, samsung, россия
07:02 27.10.2021 (обновлено: 11:06 27.10.2021)
 
В Роскачестве выяснили, стоит ли менять iPhone

В Роскачестве сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества сравнили iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия.
По их оценкам, разница в дизайне и многих технических характеристиках минимальна.
"Самое серьезное улучшение новой версии Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro Max — это увеличенная емкость аккумулятора", — отметили специалисты.
Также они протестировали флагманы Sony и Samsung — Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3.
Sony Xperia 1 III — это апгрейд модели прошлого года Sony Xperia 1 II. У смартфона достойная камера, которая делает фотографии с неплохими контрастностью и цветами, а также портретным зумом. Однако топовым камерам на рынке она все же уступает.
Samsung Galaxy Z Fold3 — апгрейд линейки раскладных смартфонов Fold, самой спорной и дорогой серии от Samsung. После тестов он получил оценку "отлично".
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