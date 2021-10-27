https://ria.ru/20211027/intel-1756565022.html

Представлены новые процессоры Intel Alder Lake для компьютеров

Представлены новые процессоры Intel Alder Lake для компьютеров - РИА Новости, 27.10.2021

Представлены новые процессоры Intel Alder Lake для компьютеров

Intel объявил о выходе 12-го поколения процессоров Core, представив несколько версий чипов и другое компьютерное "железо". РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:15

2021-10-27T19:15

2021-10-27T19:32

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intel corporation

компьютерные технологии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Intel объявил о выходе 12-го поколения процессоров Core, представив несколько версий чипов и другое компьютерное "железо".Компания отказывается от 14-нанометрового техпроцесса, переходя на 10 нанометров. Alder Lake сочетает в себе "производительные" ядра с "эффективными" для комбинации мощности и эффективности. Подобный подход уже много лет исповедует arm-архитектура, конкуренция с которой обострилась после выхода чипов от Apple.Наиболее мощным в линейке станет 16-ядерный Core i9-12900K, который компания скромно называет "лучшим процессором в мире". Эта платформа способна работать на максимальной частоте 5 ГГц. Производителям компьютеров чип обойдется в 589 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), а вот цены на "коробочную" версию объявят позже.Intel обещает повышение производительности на 19 процентов благодаря другой архитектуре по сравнению с процессорами 11-го поколения. Компания использует новые микросхемы, чтобы обеспечить поддержку перспективных протоколов. Так, Core i5-12600K, Core i7-12700K и Core i9-12900K предлагают поддержку памяти DDR5.Покупателям придется обновить и материнскую плату своего ПК — Alder Lake понадобится плата, построенная на недавно анонсированном Intel чипсете Z690 с поддержкой Wi-Fi 6E и протокола передача данных USB 3.2 Gen 2x2.Предварительные заказы на чипы Intel 12-го поколения открываются 27 октября, а в продажу процессоры поступят уже 4 ноября.

https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, intel corporation, компьютерные технологии