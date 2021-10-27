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https://ria.ru/20211027/immunitet-1756552550.html
Центр Гамалеи назвал уровень необходимого коллективного иммунитета
Центр Гамалеи назвал уровень необходимого коллективного иммунитета - РИА Новости, 27.10.2021
Центр Гамалеи назвал уровень необходимого коллективного иммунитета
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, составляет 80-85%, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:21
2021-10-27T18:28
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир гущин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, составляет 80-85%, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.Как пояснил Гущин, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе", коллективный иммунитет и его сила определяются прежде всего способностью вируса передаваться от человека к человеку."Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если десять, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции", - сказал он.По его словам, коэффициент распространения существенно выше у дельта-штамма."Поэтому коллективный иммунитет, к которому мы должны стремиться, - это 80-85% и выше. Тогда мы сможем говорить о том, что мы приобретем тот самый феномен коллективного иммунитета", - пояснил специалист.Он напомнил, что коллективный иммунитет может быть сформирован болезнью или вакцинацией."Есть данные, которые показывают, что естественная инфекция дает несколько более стойкую защиту, но это не по всем показателям так и, во-вторых, сопряжено с большим риском непосредственно для человека", - добавил Гущин .Он также рекомендовал людям со сниженным иммунитетом ревакцинироваться двумя дозами."Мы должны рекомендовать людям ревакцинироваться через полгода после первичной иммунизации. То есть человек получил двухкомпонентый "Спутник V" и через полгода он должен получить как минимум еще одну. Если это люди, у которых, скажем так, сниженная иммунная функция, они могут получить на ревакцинации снова два компонента. Это повысит вероятность создания напряженного иммунитета", - подчеркнул Гущин.
https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html
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общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир гущин
18:21 27.10.2021 (обновлено: 18:28 27.10.2021)
 
Центр Гамалеи назвал уровень необходимого коллективного иммунитета

Центр Гамалеи рекомендовал стремиться к уровню коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, составляет 80-85%, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Как пояснил Гущин, отвечая на вопросы в эфире, организованном обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе", коллективный иммунитет и его сила определяются прежде всего способностью вируса передаваться от человека к человеку.
"Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если десять, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции", - сказал он.
По его словам, коэффициент распространения существенно выше у дельта-штамма.
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"Поэтому коллективный иммунитет, к которому мы должны стремиться, - это 80-85% и выше. Тогда мы сможем говорить о том, что мы приобретем тот самый феномен коллективного иммунитета", - пояснил специалист.
Он напомнил, что коллективный иммунитет может быть сформирован болезнью или вакцинацией.
"Есть данные, которые показывают, что естественная инфекция дает несколько более стойкую защиту, но это не по всем показателям так и, во-вторых, сопряжено с большим риском непосредственно для человека", - добавил Гущин .
Он также рекомендовал людям со сниженным иммунитетом ревакцинироваться двумя дозами.
"Мы должны рекомендовать людям ревакцинироваться через полгода после первичной иммунизации. То есть человек получил двухкомпонентый "Спутник V" и через полгода он должен получить как минимум еще одну. Если это люди, у которых, скажем так, сниженная иммунная функция, они могут получить на ревакцинации снова два компонента. Это повысит вероятность создания напряженного иммунитета", - подчеркнул Гущин.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Гущин
 
 
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