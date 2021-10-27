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https://ria.ru/20211027/gumpomosch-1756451333.html
Россия планирует направить партию гумпомощи в Афганистан
Россия планирует направить партию гумпомощи в Афганистан - РИА Новости, 27.10.2021
Россия планирует направить партию гумпомощи в Афганистан
Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию гуманитарной помощи с продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости, заявил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:56
2021-10-27T11:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию гуманитарной помощи с продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей 27 октября в Тегеране.Лавров не уточнил, когда это произойдет.Москва видит необходимость в мобилизации усилий, направленных на оказание финансовой, экономической и гуманитарной помощи Афганистану, заявил глава МИД.По его словам, сегодняшний Афганистан – страна, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин, что является закономерным плачевным итогом двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства."Настало, видимо, время запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей 27 октября в Тегеране.По его словам, формирование системы национального образования, здравоохранения, в целом налаживание эффективной социально-экономической инфраструктуры Афганистана потребует огромных финансовых затрат."В этой связи хотел бы особо подчеркнуть: именно те, кто довел страну до нынешнего состояния, должны нести основную ответственность", - добавил министр."Привычный для западников принцип проведения конференций ради конференций, надеюсь, уже в прошлом. Наступает пора конкретных дел на этом направлении. Убежден, что координирующую роль должна играть Организация Объединенных Наций. Именно к ООН с соответствующим призывом обратились участники заседания "Московского формата" консультаций по Афганистану 20 октября 2021 года", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html
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в мире, афганистан, сергей лавров, россия
11:56 27.10.2021 (обновлено: 11:59 27.10.2021)
 
Россия планирует направить партию гумпомощи в Афганистан

Россия планирует направить в Афганистан продовольствие и медикаменты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию гуманитарной помощи с продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей 27 октября в Тегеране.
Лавров не уточнил, когда это произойдет.
Москва видит необходимость в мобилизации усилий, направленных на оказание финансовой, экономической и гуманитарной помощи Афганистану, заявил глава МИД.
По его словам, сегодняшний Афганистан – страна, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин, что является закономерным плачевным итогом двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства.
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"Настало, видимо, время запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей 27 октября в Тегеране.
По его словам, формирование системы национального образования, здравоохранения, в целом налаживание эффективной социально-экономической инфраструктуры Афганистана потребует огромных финансовых затрат.
"В этой связи хотел бы особо подчеркнуть: именно те, кто довел страну до нынешнего состояния, должны нести основную ответственность", - добавил министр.
"Привычный для западников принцип проведения конференций ради конференций, надеюсь, уже в прошлом. Наступает пора конкретных дел на этом направлении. Убежден, что координирующую роль должна играть Организация Объединенных Наций. Именно к ООН с соответствующим призывом обратились участники заседания "Московского формата" консультаций по Афганистану 20 октября 2021 года", - подчеркнул Лавров.
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