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Грызлов обвинил Киев в незаконном удерживании наблюдателя СЦКК
Грызлов обвинил Киев в незаконном удерживании наблюдателя СЦКК - РИА Новости, 27.10.2021
Грызлов обвинил Киев в незаконном удерживании наблюдателя СЦКК
Киевская власть продолжает незаконно удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:40
2021-10-27T21:40
в мире
луганск
борис грызлов
луганская народная республика
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киевская власть продолжает незаконно удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.В среду состоялось очередное заседание контактной группы."Киев также продолжает удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад. Представители ОБСЕ не предпринимают усилий, направленных на урегулирование ситуации. Тем более, что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными – это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ", - сказал Грызлов.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
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в мире, луганск, борис грызлов, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
21:40 27.10.2021
 
Грызлов обвинил Киев в незаконном удерживании наблюдателя СЦКК

Грызлов обвинил Киев в незаконном удерживании наблюдателя СЦКК, представителя Луганска

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киевская власть продолжает незаконно удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
В среду состоялось очередное заседание контактной группы.
"Киев также продолжает удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад. Представители ОБСЕ не предпринимают усилий, направленных на урегулирование ситуации. Тем более, что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными – это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ", - сказал Грызлов.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
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Вчера, 21:09
Грызлов обвинил украинскую сторону в обострении ситуации в Донбассе
 
В миреЛуганскБорис ГрызловЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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