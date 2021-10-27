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Госдума поддержала проект о штрафах за использование иностранных спутников
Госдума поддержала проект о штрафах за использование иностранных спутников - РИА Новости, 27.10.2021
Госдума поддержала проект о штрафах за использование иностранных спутников
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов для операторов связи, использующих... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:47
2021-10-27T13:47
2021-10-27T13:58
общество
госдума рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов для операторов связи, использующих иностранные спутники.Комитет одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил использования спутниковых сетей связи".Согласно постановлению правительства от 21 февраля 2019 года, на российского оператора связи, использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории РФ, включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи, говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект внесен правительством РФ
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общество, госдума рф
13:47 27.10.2021 (обновлено: 13:58 27.10.2021)
Госдума поддержала проект о штрафах за использование иностранных спутников
В Госдуме рекомендовали принять проект о штрафах за использование иностранных спутников