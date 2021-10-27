https://ria.ru/20211027/gonka-1756507159.html

Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе

Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе - РИА Новости, 27.10.2021

Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе

Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:26

2021-10-27T15:26

2021-10-27T15:43

в мире

владимир путин

восточноазиатский саммит

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент РФ Владимир Путин."С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", - сказал Путин на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции.Он напомнил, что Россия, понимая всю опасность такого развития событий, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами.

https://ria.ru/20211014/oruzhie-1754559402.html

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в мире, владимир путин, восточноазиатский саммит, россия