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Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе
Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе - РИА Новости, 27.10.2021
Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе
Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:26
2021-10-27T15:26
2021-10-27T15:43
в мире
владимир путин
восточноазиатский саммит
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент РФ Владимир Путин."С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", - сказал Путин на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции.Он напомнил, что Россия, понимая всю опасность такого развития событий, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами.
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в мире, владимир путин, восточноазиатский саммит, россия
15:26 27.10.2021 (обновлено: 15:43 27.10.2021)
Путин заявил об угрозе гонки вооружения в Восточно-Азиатском регионе
Путин заявил, что Восточно-Азиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения без РСМД