https://ria.ru/20211027/golikova-1756433103.html

Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким

Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:41

2021-10-27T10:41

2021-10-27T10:41

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким.Она напомнила о ряде поручений президента РФ Владимира Путина, в том числе предоставлении работникам, которые будут прививаться, двух выходных и переводе до вакцинации на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты."Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

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2021

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