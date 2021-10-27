https://ria.ru/20211027/golikova-1756433103.html
Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким
Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:41
2021-10-27T10:41
2021-10-27T10:41
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким.Она напомнила о ряде поручений президента РФ Владимира Путина, в том числе предоставлении работникам, которые будут прививаться, двух выходных и переводе до вакцинации на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты."Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким
Вице-премьер Голикова надеется на короткий период нерабочих дней