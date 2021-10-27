https://ria.ru/20211027/gibdd-1756485203.html

ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни

ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни

Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:04

2021-10-27T14:04

2021-10-27T14:04

общество

гибдд мвд рф

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/08/1557370874_0:190:2923:1834_1920x0_80_0_0_acc94dd7b45970406fa5b6940797e632.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а график сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает МВД Медиа."Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Уточняется, что в региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.Так, выдача разрешений на изменения в конструкцию авто будет проходить, как и прежде, через заявку по электронной почте."В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами", - также говорится в сообщении.Уточняется, что у кандидатов будут измерять температуру: тех, у кого она будет повышенной или будут другие симптомы, к экзаменам не допустят.В целях минимизации личного общения участников дорожного движения с полицейскими инспектор будет оформлять административные правонарушения на месте, если есть такая возможность. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях постов ДПС также должно быть сведено к минимуму.Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в нерабочие дни ведомство рекомендовало узнавать на сайтах территориальных органов МВД и подразделений ГИБДД.

https://ria.ru/20211021/gibdd-1755500183.html

https://ria.ru/20210911/patruli-1749618367.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гибдд мвд рф, авто, россия