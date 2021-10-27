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ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:04
2021-10-27T14:04
общество
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а график сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает МВД Медиа."Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Уточняется, что в региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.Так, выдача разрешений на изменения в конструкцию авто будет проходить, как и прежде, через заявку по электронной почте."В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами", - также говорится в сообщении.Уточняется, что у кандидатов будут измерять температуру: тех, у кого она будет повышенной или будут другие симптомы, к экзаменам не допустят.В целях минимизации личного общения участников дорожного движения с полицейскими инспектор будет оформлять административные правонарушения на месте, если есть такая возможность. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях постов ДПС также должно быть сведено к минимуму.Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в нерабочие дни ведомство рекомендовало узнавать на сайтах территориальных органов МВД и подразделений ГИБДД.
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общество, гибдд мвд рф, авто, россия
14:04 27.10.2021
 
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни

ГИБДД рассказала, как будет предоставлять услуги в нерабочие дни

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а график сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает МВД Медиа.
"Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Так, выдача разрешений на изменения в конструкцию авто будет проходить, как и прежде, через заявку по электронной почте.
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"В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами", - также говорится в сообщении.
Уточняется, что у кандидатов будут измерять температуру: тех, у кого она будет повышенной или будут другие симптомы, к экзаменам не допустят.
В целях минимизации личного общения участников дорожного движения с полицейскими инспектор будет оформлять административные правонарушения на месте, если есть такая возможность. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях постов ДПС также должно быть сведено к минимуму.
Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в нерабочие дни ведомство рекомендовало узнавать на сайтах территориальных органов МВД и подразделений ГИБДД.
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