https://ria.ru/20211027/gibdd-1756485203.html
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:04
2021-10-27T14:04
2021-10-27T14:04
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД только по предварительной записи через портал госуслуг, а график сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает МВД Медиа."Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Уточняется, что в региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.Так, выдача разрешений на изменения в конструкцию авто будет проходить, как и прежде, через заявку по электронной почте."В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами", - также говорится в сообщении.Уточняется, что у кандидатов будут измерять температуру: тех, у кого она будет повышенной или будут другие симптомы, к экзаменам не допустят.В целях минимизации личного общения участников дорожного движения с полицейскими инспектор будет оформлять административные правонарушения на месте, если есть такая возможность. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях постов ДПС также должно быть сведено к минимуму.Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в нерабочие дни ведомство рекомендовало узнавать на сайтах территориальных органов МВД и подразделений ГИБДД.
https://ria.ru/20211021/gibdd-1755500183.html
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общество, гибдд мвд рф, авто, россия
ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
ГИБДД рассказала, как будет предоставлять услуги в нерабочие дни
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Государственные услуги в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут предоставляться ГИБДД
только по предварительной записи через портал госуслуг
, а график сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает МВД Медиа
.
"Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Так, выдача разрешений на изменения в конструкцию авто будет проходить, как и прежде, через заявку по электронной почте.
"В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами", - также говорится в сообщении.
Уточняется, что у кандидатов будут измерять температуру: тех, у кого она будет повышенной или будут другие симптомы, к экзаменам не допустят.
В целях минимизации личного общения участников дорожного движения с полицейскими инспектор будет оформлять административные правонарушения на месте, если есть такая возможность. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях постов ДПС также должно быть сведено к минимуму.
Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в нерабочие дни ведомство рекомендовало узнавать на сайтах территориальных органов МВД и подразделений ГИБДД.