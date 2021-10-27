https://ria.ru/20211027/gender-1756550335.html

"Вот они — люди X": Захарова прокомментировала паспорт с третьим гендером

"Вот они — люди X": Захарова прокомментировала паспорт с третьим гендером - РИА Новости, 27.10.2021

"Вот они — люди X": Захарова прокомментировала паспорт с третьим гендером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдачу в США первого паспорта с третьим гендером, заявила о "чудовищных метаморфозах, навязываемых... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:11

2021-10-27T18:11

2021-10-27T18:11

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдачу в США первого паспорта с третьим гендером, заявила о "чудовищных метаморфозах, навязываемых миру под видом свободы выбора".Ранее в среду госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года."Вот они - люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", - написала Захарова в Telegram.Летом планы американской администрации по введению третьего гендера "X" в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил тогда Блинкен, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача. На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

https://ria.ru/20211027/ssha-1756529793.html

https://ria.ru/20171214/1510843156.html

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в мире, сша, лгбт-сообщество, мария захарова, россия