18:49 27.10.2021 (обновлено: 21:12 27.10.2021)
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах
Путин поручил "Газпрому" начать работу по повышению объема газа в европейских хранилищах
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после закачки топлива в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению его объема в европейских ПГХ.
"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — добавил российский лидер.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего Путин попросил его докладывать о том, как идет эта работа.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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