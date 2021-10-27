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https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 27.10.2021
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах
Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после закачки топлива в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению его объема в европейских... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:49
2021-10-27T21:12
экономика
газпром
россия
в мире
природный газ
австрия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после закачки топлива в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению его объема в европейских ПГХ."Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — добавил российский лидер.Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего Путин попросил его докладывать о том, как идет эта работа.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.Эксперты объясняют эту ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756429247.html
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экономика, газпром, россия, в мире, природный газ, австрия, европа, владимир путин, алексей миллер
18:49 27.10.2021 (обновлено: 21:12 27.10.2021)
 
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах

Путин поручил "Газпрому" начать работу по повышению объема газа в европейских хранилищах

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после закачки топлива в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению его объема в европейских ПГХ.
"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — добавил российский лидер.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего Путин попросил его докладывать о том, как идет эта работа.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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ЭкономикаГазпромРоссияВ миреПриродный газАвстрияЕвропаВладимир ПутинАлексей Миллер
 
 
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