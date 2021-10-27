https://ria.ru/20211027/gazprom-1756558625.html
"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, заявил Путин
"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021
"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, заявил Путин
"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка, заявил президент РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:44
2021-10-27T18:44
2021-10-27T19:32
европа
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."О причинах такой ситуации (энергетического кризиса в Европе – ред.) мы с вами неоднократно говорили, и я говорил. Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из США. Они сняли с европейского рынка значительный объем. Кстати, "Газпром" их восполнил, даже поставил больше, чем американцы и поставщики из Ближнего Востока сняли", - сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции."Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами", - заявил Путин.
https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html
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европа, газпром, экономика, в мире, природный газ, сша, владимир путин, россия
18:44 27.10.2021 (обновлено: 19:32 27.10.2021)
"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, заявил Путин
Путин: "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе и даже превысил объемы