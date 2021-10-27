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Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина повысить объемы в ПГХ
Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина повысить объемы в ПГХ - РИА Новости, 27.10.2021
Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина повысить объемы в ПГХ
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов начать закачку топлива в европейские подземные хранилища,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:46
2021-10-27T21:53
экономика
в мире
азия
европа
газпром
алексей миллер
fitch ratings
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов начать закачку топлива в европейские подземные хранилища, свидетельствуют данные на ICE Futures.Ранее такое поручение российской компании дал Владимир Путин. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит после того, как 8 ноября завершит заполнение хранилищ в России.После этого цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — упала на 3%, до 1014,8 доллара за тысячу кубометров. Это на 4,4% ниже расчетной цены вторника. При этом на открытии торгов фьючерсы стоили 1062,7 доллара, а в течение дня — 1030-1050 долларов.Динамика фьючерсов на бирже считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник при закрытии торгов цена чуть превышала 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1061,4 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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экономика, в мире, азия, европа, газпром, алексей миллер, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко, цены на нефть, россия
21:46 27.10.2021 (обновлено: 21:53 27.10.2021)
 
Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина повысить объемы в ПГХ

Цена газа в ЕС упала на 3% после заявления "Газпрома" о готовности начать закачку в ПХГ

© REUTERS / Laszlo BaloghГазохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Laszlo Balogh
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов начать закачку топлива в европейские подземные хранилища, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Ранее такое поручение российской компании дал Владимир Путин. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит после того, как 8 ноября завершит заполнение хранилищ в России.
После этого цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — упала на 3%, до 1014,8 доллара за тысячу кубометров. Это на 4,4% ниже расчетной цены вторника. При этом на открытии торгов фьючерсы стоили 1062,7 доллара, а в течение дня — 1030-1050 долларов.
Динамика фьючерсов на бирже считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник при закрытии торгов цена чуть превышала 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1061,4 доллара.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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