https://ria.ru/20211027/gaz-1756559056.html

Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах

Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 27.10.2021

Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:46

2021-10-27T18:46

2021-10-27T19:03

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европа

владимир путин

ямал

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тысячу долларов за тысячу кубометров."А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", - сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211026/tseny-1756279940.html

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экономика, в мире, европа, владимир путин, ямал, россия