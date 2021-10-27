https://ria.ru/20211027/gaz-1756559056.html
Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах
Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 27.10.2021
Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах
Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:46
2021-10-27T18:46
2021-10-27T19:03
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европа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тысячу долларов за тысячу кубометров."А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", - сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211026/tseny-1756279940.html
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экономика, в мире, европа, владимир путин, ямал, россия
18:46 27.10.2021 (обновлено: 19:03 27.10.2021)
Путин оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах
Путин заявил, что уровень запасов газа в Европе значительно ниже, чем в последние пять лет