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https://ria.ru/20211027/gaz-1756494921.html
Меркель заявила лидерам ЕС, что Россия увеличит поставки газа, сообщили СМИ
Меркель заявила лидерам ЕС, что Россия увеличит поставки газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2021
Меркель заявила лидерам ЕС, что Россия увеличит поставки газа, сообщили СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила лидерам стран ЕС, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:46
2021-10-27T15:03
в мире
германия
ангела меркель
цены на нефть
спг
россия
евросоюз
еврокомиссия
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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила лидерам стран ЕС, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии, пишет газета Financial Times со ссылкой на иноформированные источники.Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Меркель поручено исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника."Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране", - говорится в сообщении газеты.При этом, как пишет газета, "пока есть мало свидетельств увеличения запасов".Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы."Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.
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в мире, германия, ангела меркель, цены на нефть, спг, россия, евросоюз, еврокомиссия, газпром, франк-вальтер штайнмайер
14:46 27.10.2021 (обновлено: 15:03 27.10.2021)
 
Меркель заявила лидерам ЕС, что Россия увеличит поставки газа, сообщили СМИ

Financial Times: Меркель заявила лидерам ЕС, что Россия увеличит поставки газа в Германию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила лидерам стран ЕС, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии, пишет газета Financial Times со ссылкой на иноформированные источники.
Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала с 2005 года. Меркель поручено исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника.
"Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране", - говорится в сообщении газеты.
При этом, как пишет газета, "пока есть мало свидетельств увеличения запасов".
Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.
"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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В миреГерманияАнгела МеркельЦены на нефтьСПГРоссияЕвросоюзЕврокомиссияГазпромФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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