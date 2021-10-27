https://ria.ru/20211027/gaz-1756456935.html

Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию

Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию - РИА Новости, 27.10.2021

Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию

Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации уже почти достигло 400 тысяч, выполнено 13 тысяч договоров с... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:17

2021-10-27T12:17

2021-10-27T12:17

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госдума рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости/Прайм. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации уже почти достигло 400 тысяч, выполнено 13 тысяч договоров с гражданами, а общий потенциал сейчас оценивается в 3 миллиона домовладений, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Почти 3 миллиона могут претендовать, почти 400 тысяч заявок получено различными способами, уже почти 60 тысяч договоров заключено из этих заявок, более 13 тысяч договоров исполнено", - привел цифры Сорокин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по энергетике.Замминистра напомнил, что, помимо клиентских центров "Газпром межрегионгаза", подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.

https://realty.ria.ru/20211011/gaz-1753983595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, жкх, россия