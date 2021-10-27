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https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html
Молдавия могла получить газ из России дешевле, но отказалась
FT раскрыла требования "Газпрома" к Молдавии в обмен на менее дорогой газ - РИА Новости, 27.10.2021
Молдавия могла получить газ из России дешевле, но отказалась
"Газпром" предлагал Кишиневу отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку. Об этом сообщает британская... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:54
2021-10-27T11:54
экономика
кишинев
молдавия
газпром
таможенный союз
pgnig
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Газпром" предлагал Кишиневу отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.По информации СМИ, российская компания призывала Молдавию отсрочить выполнение реформ энергетического рынка, которая привела бы к усилению конкуренции. Кроме того, речь шла о внесении поправок в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. Взамен "Газпром" был готов поставлять газ по более низкой цене.""Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным", — заявил представитель российской компании.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Через несколько дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам.Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в газопроводе. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/moldaviya-1756333571.html
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экономика, кишинев, молдавия, газпром, таможенный союз, pgnig
11:54 27.10.2021
 
FT раскрыла требования "Газпрома" к Молдавии в обмен на менее дорогой газ

Financial Times: "Газпром" предлагал Молдавии ослабить связи с ЕС ради скидки на газ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Газпром" предлагал Кишиневу отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации СМИ, российская компания призывала Молдавию отсрочить выполнение реформ энергетического рынка, которая привела бы к усилению конкуренции. Кроме того, речь шла о внесении поправок в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. Взамен "Газпром" был готов поставлять газ по более низкой цене.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:56В мире
Оппозиция Молдавии обвинила власть в имитации переговоров с "Газпромом"
""Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным", — заявил представитель российской компании.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Через несколько дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам.
Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в газопроводе. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.
Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ЭкономикаКишиневМолдавияГазпромТаможенный союзPGNiG
 
 
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