https://ria.ru/20211027/gaz-1756449237.html
Германии нужен газ на протяжении долгого времени, заявил Шольц
Германии нужен газ на протяжении долгого времени, заявил Шольц - РИА Новости, 27.10.2021
Германии нужен газ на протяжении долгого времени, заявил Шольц
Газ нужен экономике Германии на протяжении долгого времени, это условие перехода к возобновляемой энергетике, заявил лидер немецких социал-демократов, который... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:48
2021-10-27T11:48
2021-10-27T11:48
экономика
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природный газ
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германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 окт – РИА Новости. Газ нужен экономике Германии на протяжении долгого времени, это условие перехода к возобновляемой энергетике, заявил лидер немецких социал-демократов, который претендует на пост канцлера ФРГ, Олаф Шольц на конгрессе ассоциации профсоюзов горнодобывающей, химической и энергетической промышленности (IGBCE) в Ганновере."Мы должны действительно обеспечить форсирование развития, потому что это предпосылка для реализации отказа от угольной энергетики. Это и предпосылка для того, чтобы это прошло быстрее. Эта предпосылка всегда озвучивалась, и она продолжает действовать, это вне всякой политики, потому что было бы безответственно, если бы мы в некоторой степени не обеспечивали безопасность поставок электричества в Германию на будущее. Поэтому это относится к развитию возобновляемой энергетики и электросетей, как я это описал, но это относится и на долгое время к тому, что мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это условие для того, чтобы мы преодолели этот переходный период", - заявил Шольц, трансляция его выступления идет на сайте организаторов."Это будет развиваться и использоваться на стадии трансформации к переходным технологиям, чтобы нам быстрее перейти к нему, вне зависимости от производственных ресурсов, которые у нас были до этого. Считаю, что мы можем добиться этого, если сделаем это сообща", - добавил возможный будущий канцлер Германии.
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экономика, в мире, природный газ, ганновер, германия, олаф шольц
Германии нужен газ на протяжении долгого времени, заявил Шольц
Шольц: газ нужен экономике Германии на протяжении долгого времени
БЕРЛИН, 27 окт – РИА Новости.
Газ нужен экономике Германии
на протяжении долгого времени, это условие перехода к возобновляемой энергетике, заявил лидер немецких социал-демократов, который претендует на пост канцлера ФРГ, Олаф Шольц
на конгрессе ассоциации профсоюзов горнодобывающей, химической и энергетической промышленности (IGBCE) в Ганновере
.
"Мы должны действительно обеспечить форсирование развития, потому что это предпосылка для реализации отказа от угольной энергетики. Это и предпосылка для того, чтобы это прошло быстрее. Эта предпосылка всегда озвучивалась, и она продолжает действовать, это вне всякой политики, потому что было бы безответственно, если бы мы в некоторой степени не обеспечивали безопасность поставок электричества в Германию на будущее. Поэтому это относится к развитию возобновляемой энергетики и электросетей, как я это описал, но это относится и на долгое время к тому, что мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это условие для того, чтобы мы преодолели этот переходный период", - заявил Шольц, трансляция его выступления идет на сайте организаторов.
"Это будет развиваться и использоваться на стадии трансформации к переходным технологиям, чтобы нам быстрее перейти к нему, вне зависимости от производственных ресурсов, которые у нас были до этого. Считаю, что мы можем добиться этого, если сделаем это сообща", - добавил возможный будущий канцлер Германии.