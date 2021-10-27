https://ria.ru/20211027/gaz-1756429247.html

Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"

Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2021

Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" создает больше возможностей для транспортировки газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:15

2021-10-27T10:15

2021-10-27T12:01

экономика

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германия

евросоюз

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" создает больше возможностей для транспортировки газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ."Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены (включая Германию) трубопровод "Северный поток — 2" представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа. <…> Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу", — добавили в ведомстве.Во вторник оно представило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок топлива на континент.Газопровод "Северный поток — 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода для соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Она будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.

https://ria.ru/20211026/sertifikatsiya-1756400451.html

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экономика, в мире, германия, евросоюз, северный поток — 2, россия