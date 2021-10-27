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Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"
Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2021
Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" создает больше возможностей для транспортировки газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:15
2021-10-27T12:01
экономика
в мире
германия
евросоюз
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" создает больше возможностей для транспортировки газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ."Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены (включая Германию) трубопровод "Северный поток — 2" представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа. &lt;…&gt; Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу", — добавили в ведомстве.Во вторник оно представило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок топлива на континент.Газопровод "Северный поток — 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода для соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Она будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.
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экономика, в мире, германия, евросоюз, северный поток — 2, россия
10:15 27.10.2021 (обновлено: 12:01 27.10.2021)
 
Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"

Минэкономики Германии подтвердило, что "Северный поток — 2" позволит избежать дефицита газа

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" создает больше возможностей для транспортировки газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ.
"Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены (включая Германию) трубопровод "Северный поток — 2" представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа. <…> Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу", — добавили в ведомстве.
Во вторник оно представило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок топлива на континент.
Газопровод "Северный поток — 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода для соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Она будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.
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