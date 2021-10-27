https://ria.ru/20211027/gaz-1756429158.html
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 27.10.2021
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:15
2021-10-27T10:15
2021-10-27T11:17
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97bc84bd9fa4e15db1dc5d18c245dc6b.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации горокруга РИА Новости уточнили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования. "Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", — цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуировали 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет.На месте происшествия работают сотрудники МЧС, управляющей компании и "Мособлгаза".
https://ria.ru/20211026/gaz-1756309160.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9788001d00dd142f0d473ecf3589431d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
10:15 27.10.2021 (обновлено: 11:17 27.10.2021)
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме
В подмосковном Красногорске прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области
, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации горокруга РИА Новости уточнили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования.
"Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", — цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.
Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуировали 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС
, управляющей компании и "Мособлгаза
".