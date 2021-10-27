Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/gaz-1756429158.html
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 27.10.2021
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:15
2021-10-27T11:17
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97bc84bd9fa4e15db1dc5d18c245dc6b.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации горокруга РИА Новости уточнили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования. "Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", — цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуировали 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет.На месте происшествия работают сотрудники МЧС, управляющей компании и "Мособлгаза".
https://ria.ru/20211026/gaz-1756309160.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756440726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9788001d00dd142f0d473ecf3589431d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
10:15 27.10.2021 (обновлено: 11:17 27.10.2021)
 
В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме

В подмосковном Красногорске прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПоследствия хлопка газа в Красногорске
Последствия хлопка газа в Красногорске - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации горокруга РИА Новости уточнили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования.
"Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", — цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.
Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуировали 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, управляющей компании и "Мособлгаза".
Автомобиль МЧС на месте взрыва в Видном - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:23
В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
12:08ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
Лента новостейМолния
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник