https://ria.ru/20211027/gaz-1756429158.html

В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме

В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 27.10.2021

В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:15

2021-10-27T10:15

2021-10-27T11:17

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Красногорске Московской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации горокруга РИА Новости уточнили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования. "Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", — цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуировали 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет.На месте происшествия работают сотрудники МЧС, управляющей компании и "Мособлгаза".

https://ria.ru/20211026/gaz-1756309160.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск