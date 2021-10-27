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Осевшего в Португалии украинца взбесил Гагарин
Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину - РИА Новости, 27.10.2021
Осевшего в Португалии украинца взбесил Гагарин
Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие в стране памятника Юрию Гагарину. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:05
2021-10-27T11:03
в мире
украина
португалия
юрий гагарин (космонавт)
михаил камынин
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие в стране памятника Юрию Гагарину.Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Португалии, бюст Гагарина был установлен в городе Оэйраш (округ Лиссабон) в середине октября. Церемония, состоявшаяся в местном технопарке Taguspark, была приурочена к 60-летию первого в истории полета человека в космос.По утверждению Садохи, данный памятник имеет "явное идеологическое содержание". "Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия", — заявил он.Также уроженец Львова раскритиковал позицию гендиректора Taguspark, который заявил о необходимости уважения истории. "В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — выразил недовольство Садоха.По его мнению, для осуществления полета Гагарина якобы "15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность"."Может быть, гендиректор Taguspark хочет внедрить аналогичную модель управления, чтобы добиться больших успехов для своего коммерческого предприятия (технопарка)? Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза прежде всего была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот "уважение к истории", хочет восславить холодную войну?" — заявил Садоха.Как отмечал ранее российский посол в Португалии Михаил Камынин, открытие бюста Гагарина является еще одним шагом в развитии отношений между Россией и Португалией. "Он напоминает нам о наших славных предках, которые распространяли знания", — сказал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210413/gagarin-1727997345.html
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в мире, украина, португалия, юрий гагарин (космонавт), михаил камынин, россия
03:05 27.10.2021 (обновлено: 11:03 27.10.2021)
 
Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину

Глава Союза украинцев Португалии Садоха раскритиковал установку памятника Гагарину

© Посольство России в ПортугалииОткрытие бюста космонавта Юрия Гагарина в городе Оэйраш (Португалия)
Открытие бюста космонавта Юрия Гагарина в городе Оэйраш (Португалия)
© Посольство России в Португалии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие в стране памятника Юрию Гагарину.
Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Португалии, бюст Гагарина был установлен в городе Оэйраш (округ Лиссабон) в середине октября. Церемония, состоявшаяся в местном технопарке Taguspark, была приурочена к 60-летию первого в истории полета человека в космос.
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По утверждению Садохи, данный памятник имеет "явное идеологическое содержание". "Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия", — заявил он.
Также уроженец Львова раскритиковал позицию гендиректора Taguspark, который заявил о необходимости уважения истории. "В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — выразил недовольство Садоха.
По его мнению, для осуществления полета Гагарина якобы "15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность".
"Может быть, гендиректор Taguspark хочет внедрить аналогичную модель управления, чтобы добиться больших успехов для своего коммерческого предприятия (технопарка)? Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза прежде всего была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот "уважение к истории", хочет восславить холодную войну?" — заявил Садоха.
Как отмечал ранее российский посол в Португалии Михаил Камынин, открытие бюста Гагарина является еще одним шагом в развитии отношений между Россией и Португалией. "Он напоминает нам о наших славных предках, которые распространяли знания", — сказал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 17:18Инфографика
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
 
В миреУкраинаПортугалияЮрий Гагарин (космонавт)Михаил КамынинРоссия
 
 
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