https://ria.ru/20211027/gagarin-1756410975.html

Осевшего в Португалии украинца взбесил Гагарин

Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину - РИА Новости, 27.10.2021

Осевшего в Португалии украинца взбесил Гагарин

Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие в стране памятника Юрию Гагарину. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T03:05

2021-10-27T03:05

2021-10-27T11:03

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие в стране памятника Юрию Гагарину.Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Португалии, бюст Гагарина был установлен в городе Оэйраш (округ Лиссабон) в середине октября. Церемония, состоявшаяся в местном технопарке Taguspark, была приурочена к 60-летию первого в истории полета человека в космос.По утверждению Садохи, данный памятник имеет "явное идеологическое содержание". "Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия", — заявил он.Также уроженец Львова раскритиковал позицию гендиректора Taguspark, который заявил о необходимости уважения истории. "В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — выразил недовольство Садоха.По его мнению, для осуществления полета Гагарина якобы "15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность"."Может быть, гендиректор Taguspark хочет внедрить аналогичную модель управления, чтобы добиться больших успехов для своего коммерческого предприятия (технопарка)? Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза прежде всего была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот "уважение к истории", хочет восславить холодную войну?" — заявил Садоха.Как отмечал ранее российский посол в Португалии Михаил Камынин, открытие бюста Гагарина является еще одним шагом в развитии отношений между Россией и Португалией. "Он напоминает нам о наших славных предках, которые распространяли знания", — сказал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210413/gagarin-1727997345.html

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в мире, украина, португалия, юрий гагарин (космонавт), михаил камынин, россия